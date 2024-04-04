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Грузия продолжит повышать свою транзитную роль – вице-премьер

Грузия продолжит повышать свою транзитную роль – вице-премьер

Sputnik Грузия

Давиташвили отметил важность усиления транзитной роли Грузии в энергетическом направлении 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T09:51+0400

2024-04-04T09:51+0400

2024-04-04T09:51+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Министерство экономики и устойчивого развития Грузии продолжит работу в направлении интеграции в международные транспортные системы и углубления регионального сотрудничества в целях повышения конкурентоспособности транзитного коридора, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в парламенте, выступая в формате "министерского часа". Развитие транзитной роли Грузии приобрело актуальность на фоне конфликта на Украине, когда на мировом рынке возникла необходимость альтернативных безопасных торговых и энергетических коридоров. Давиташвили отметил, что за последние годы значительно возросла конкурентоспособность "Среднего коридора" и количество грузов, перевозимых международными перевозками транспортной отраслью, средний рост которых за последние три года составил 11%. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день "Средний коридор" является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. В ходе своего выступления Давиташвили отметил важность усиления транзитной роли Грузии в энергетическом направлении. "За последние три года транзит природного газа в целом увеличился в среднем на 22%, а транзит газа через Южно-Кавказский газопровод увеличился в среднем на 25%, в целом он увеличился на 92% по сравнению с 2020 годом", – отметил Давиташвили. Планы правительства Для реализации потенциала Грузии как регионального хаба правительство планирует развивать инфраструктурные, транспортные, логистические, коммуникационные, энергетические, технологические, образовательные и финансовые системы хабов страны. На фоне развития роли главного транзитного коридора региона правительство намерено продвигать и укреплять деловые и инвестиционные отношения, а также уделить внимание развитию туризма, в том числе с точки зрения улучшения качества сервисов и обеспечения безопасного и комфортного доступа к различным точкам страны. Кроме того, Грузия планирует расширить список стран, с которыми будет осуществляться торговля в свободном режиме, и уделит внимание облегчению товарооборота между стратегическими партнерами путем упрощения бюрократических процедур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, экономика, европа, грузия, новости, украина, леван давиташвили