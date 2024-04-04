https://sputnik-georgia.ru/20240404/gruziya-vpervye-podnyala-golos-protiv-ssha-i-evropy---politolog--287176771.html

Грузия впервые подняла голос против США и Европы – политолог

Грузия впервые подняла голос против США и Европы – политолог

Sputnik Грузия

Грузия впервые, что было невообразимо представить еще недавно, подняла голос против США и против Европы, считает политолог, директор Центра стратегического... 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T17:31+0400

2024-04-04T17:31+0400

2024-04-04T17:56+0400

пресс-центр sputnik грузия

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арно хидирбегишвили

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Об этом он заявил в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, говоря об инициировании правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" законопроекта об "иноагентах"."В США этот закон был принят в 1938 году, а для сравнения, в России только в 2012-м. Наш грузинский закон был смягченной формой американского закона, но тем не менее вы помните, что произошло", – сказал эксперт.По его словам, принятием этого закона грузинские власти "ранят спрута в самое сердце, обнажив схемы финансирования".Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

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