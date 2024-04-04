https://sputnik-georgia.ru/20240404/gruziya-vpervye-podnyala-golos-protiv-ssha-i-evropy---politolog--287176771.html
Грузия впервые подняла голос против США и Европы – политолог
Грузия впервые подняла голос против США и Европы – политолог
Sputnik Грузия
Грузия впервые, что было невообразимо представить еще недавно, подняла голос против США и против Европы, считает политолог, директор Центра стратегического... 04.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-04T17:31+0400
2024-04-04T17:31+0400
2024-04-04T17:56+0400
пресс-центр sputnik грузия
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Об этом он заявил в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, говоря об инициировании правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" законопроекта об "иноагентах"."В США этот закон был принят в 1938 году, а для сравнения, в России только в 2012-м. Наш грузинский закон был смягченной формой американского закона, но тем не менее вы помните, что произошло", – сказал эксперт.По его словам, принятием этого закона грузинские власти "ранят спрута в самое сердце, обнажив схемы финансирования".Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, арно хидирбегишвили, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, арно хидирбегишвили, видео
Грузия впервые подняла голос против США и Европы – политолог
17:31 04.04.2024 (обновлено: 17:56 04.04.2024)
Грузия впервые, что было невообразимо представить еще недавно, подняла голос против США и против Европы, считает политолог, директор Центра стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили
Об этом он заявил в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, говоря об инициировании правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" законопроекта об "иноагентах".
"В США этот закон был принят в 1938 году, а для сравнения, в России только в 2012-м. Наш грузинский закон был смягченной формой американского закона, но тем не менее вы помните, что произошло", – сказал эксперт.
По его словам, принятием этого закона грузинские власти "ранят спрута в самое сердце, обнажив схемы финансирования".
Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.