https://sputnik-georgia.ru/20240404/inflyatsiya-v-gruzii-neznachitelno-rastet--novaya-statistika-287179366.html
Инфляция в Грузии незначительно растет – новая статистика
Инфляция в Грузии незначительно растет – новая статистика
Sputnik Грузия
В марте 2024 года, по сравнению с февралем, уровень инфляции составил 0,01% 04.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-04T23:21+0400
2024-04-04T23:21+0400
2024-04-04T23:21+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Годовая инфляция (март 2024 года к марту 2023 года) в Грузии составила 0,5% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (февраль 2024 года к февралю 2023 года) в Грузии составляла 0,3%.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (6,3%), а также на алкогольную и табачную продукцию (4,5%), транспорт (8,1%). Цены снизились на продукты питания (3,4%), одежду и обувь (5%), а также на отдых и развлечения (3%).В марте 2024 года, по сравнению с февралем, уровень инфляции составил 0,01%.Почему в Грузии низкая инфляцияПо словам исполняющей обязанности президента Национального банка Грузии Натии Турнава, низкий показатель инфляции (ниже 1%) обусловлен экономическим ростом за счет увеличения производительности труда.Она отметила, что экономический потенциал страны в целом увеличился, произошло преимущественное развитие производственных отраслей, что является нейтрализующим фактором роста инфляции на фоне высоких темпов экономического роста. Это действительно хорошее развитие.Высокий экономический рост и низкий уровень инфляции дают возможность на более смелые темпы смягчения монетарной политики, заключила глава регулятора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, натия турнава, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, натия турнава, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Инфляция в Грузии незначительно растет – новая статистика
В марте 2024 года, по сравнению с февралем, уровень инфляции составил 0,01%
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Годовая инфляция (март 2024 года к марту 2023 года) в Грузии составила 0,5% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (февраль 2024 года к февралю 2023 года) в Грузии составляла 0,3%.
Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (6,3%), а также на алкогольную и табачную продукцию (4,5%), транспорт (8,1%). Цены снизились на продукты питания (3,4%), одежду и обувь (5%), а также на отдых и развлечения (3%).
В марте 2024 года, по сравнению с февралем, уровень инфляции составил 0,01%.
Почему в Грузии низкая инфляция
По словам исполняющей обязанности президента Национального банка Грузии Натии Турнава, низкий показатель инфляции (ниже 1%) обусловлен экономическим ростом за счет увеличения производительности труда.
"Инфляция находится ниже целевого уровня с марта прошлого года и находится ниже 1% последние пять месяцев. Это указывает на то, что экономический рост происходит за счет роста производительности", – заявила Турнава.
Она отметила, что экономический потенциал страны в целом увеличился, произошло преимущественное развитие производственных отраслей, что является нейтрализующим фактором роста инфляции на фоне высоких темпов экономического роста. Это действительно хорошее развитие.
Высокий экономический рост и низкий уровень инфляции дают возможность на более смелые темпы смягчения монетарной политики, заключила глава регулятора.