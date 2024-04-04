https://sputnik-georgia.ru/20240404/inflyatsiya-v-gruzii-neznachitelno-rastet--novaya-statistika-287179366.html

Инфляция в Грузии незначительно растет – новая статистика

Инфляция в Грузии незначительно растет – новая статистика

Sputnik Грузия

В марте 2024 года, по сравнению с февралем, уровень инфляции составил 0,01% 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T23:21+0400

2024-04-04T23:21+0400

2024-04-04T23:21+0400

грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Годовая инфляция (март 2024 года к марту 2023 года) в Грузии составила 0,5% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (февраль 2024 года к февралю 2023 года) в Грузии составляла 0,3%.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (6,3%), а также на алкогольную и табачную продукцию (4,5%), транспорт (8,1%). Цены снизились на продукты питания (3,4%), одежду и обувь (5%), а также на отдых и развлечения (3%).В марте 2024 года, по сравнению с февралем, уровень инфляции составил 0,01%.Почему в Грузии низкая инфляцияПо словам исполняющей обязанности президента Национального банка Грузии Натии Турнава, низкий показатель инфляции (ниже 1%) обусловлен экономическим ростом за счет увеличения производительности труда.Она отметила, что экономический потенциал страны в целом увеличился, произошло преимущественное развитие производственных отраслей, что является нейтрализующим фактором роста инфляции на фоне высоких темпов экономического роста. Это действительно хорошее развитие.Высокий экономический рост и низкий уровень инфляции дают возможность на более смелые темпы смягчения монетарной политики, заключила глава регулятора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, натия турнава, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"