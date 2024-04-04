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Как выглядит обновленный проспект Церетели в центре Тбилиси – фото
Как выглядит обновленный проспект Церетели в центре Тбилиси – фото
Sputnik Грузия
Ремонт проспекта Церетели в центре Тбилиси полностью завершен. Об этом заявила мэрия столицы Грузии 04.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-04T15:02+0400
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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как сегодня выглядит обновленный проспект.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, грузия, новости, фото
Как выглядит обновленный проспект Церетели в центре Тбилиси – фото
15:02 04.04.2024 (обновлено: 15:26 04.04.2024)
Ремонт проспекта Церетели в центре Тбилиси полностью завершен. Об этом заявила мэрия столицы Грузии
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как сегодня выглядит обновленный проспект.
© photo: Sputnik / Stringer
Проспект Церетели в Тбилиси преобразился.
Проспект Церетели в Тбилиси преобразился.
© photo: Sputnik / Stringer
Автобусные линии и остановки появились в центре проезжей части.
Автобусные линии и остановки появились в центре проезжей части.
© photo: Sputnik / Stringer
Так сделано и на проспекте Чавчавадзе в районе Ваке.
Так сделано и на проспекте Чавчавадзе в районе Ваке.
© photo: Sputnik / Stringer
Сделаны выделенные линии и для велосипедистов, и других видов двухколесного транспорта.
Сделаны выделенные линии и для велосипедистов, и других видов двухколесного транспорта.
© photo: Sputnik / Stringer
Хотя многие по привычке предпочитают кататься на велосипедах по тротуарам.
Хотя многие по привычке предпочитают кататься на велосипедах по тротуарам.
© photo: Sputnik / Stringer
Установлены новые подземные контейнеры для сбора мусора по аналогии с другими центральными улицами.
Установлены новые подземные контейнеры для сбора мусора по аналогии с другими центральными улицами.
© photo: Sputnik / Stringer
Все светофоры на проспекте Церетели обновлены.
Все светофоры на проспекте Церетели обновлены.
© photo: Sputnik / Stringer
Появилось множество новых газонов и растений вдоль тротуаров.
Появилось множество новых газонов и растений вдоль тротуаров.
© photo: Sputnik / Stringer
Как ни странно, машин на проспекте стало меньше? Или они просто быстрее проезжают проспект?
Как ни странно, машин на проспекте стало меньше? Или они просто быстрее проезжают проспект?
© photo: Sputnik / Stringer
Благоустроены и все скверы и площадки вдоль проспекта.
Благоустроены и все скверы и площадки вдоль проспекта.
© photo: Sputnik / Stringer
Масштабные работы по замене коммуникаций и ремонту инфраструктуры на проспекте Церетели длились год.
Масштабные работы по замене коммуникаций и ремонту инфраструктуры на проспекте Церетели длились год.