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https://sputnik-georgia.ru/20240404/kak-vyglyadit-obnovlennyy-prospekt-tsereteli-v-tsentre-tbilisi---foto-287172397.html
Как выглядит обновленный проспект Церетели в центре Тбилиси – фото
Как выглядит обновленный проспект Церетели в центре Тбилиси – фото
Sputnik Грузия
Ремонт проспекта Церетели в центре Тбилиси полностью завершен. Об этом заявила мэрия столицы Грузии 04.04.2024, Sputnik Грузия
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, грузия, новости, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, грузия, новости, фото

Как выглядит обновленный проспект Церетели в центре Тбилиси – фото

15:02 04.04.2024 (обновлено: 15:26 04.04.2024)
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Ремонт проспекта Церетели в центре Тбилиси полностью завершен. Об этом заявила мэрия столицы Грузии
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как сегодня выглядит обновленный проспект.
© photo: Sputnik / Stringer

Проспект Церетели в Тбилиси преобразился.

Проспект Церетели в Тбилиси преобразился. - Sputnik Грузия
1/11
© photo: Sputnik / Stringer

Проспект Церетели в Тбилиси преобразился.

© photo: Sputnik / Stringer

Автобусные линии и остановки появились в центре проезжей части.

Автобусные линии и остановки появились в центре проезжей части. - Sputnik Грузия
2/11
© photo: Sputnik / Stringer

Автобусные линии и остановки появились в центре проезжей части.

© photo: Sputnik / Stringer

Так сделано и на проспекте Чавчавадзе в районе Ваке.

Так сделано и на проспекте Чавчавадзе в районе Ваке. - Sputnik Грузия
3/11
© photo: Sputnik / Stringer

Так сделано и на проспекте Чавчавадзе в районе Ваке.

© photo: Sputnik / Stringer

Сделаны выделенные линии и для велосипедистов, и других видов двухколесного транспорта.

Сделаны выделенные линии и для велосипедистов, и других видов двухколесного транспорта. - Sputnik Грузия
4/11
© photo: Sputnik / Stringer

Сделаны выделенные линии и для велосипедистов, и других видов двухколесного транспорта.

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя многие по привычке предпочитают кататься на велосипедах по тротуарам.

Хотя многие по привычке предпочитают кататься на велосипедах по тротуарам. - Sputnik Грузия
5/11
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя многие по привычке предпочитают кататься на велосипедах по тротуарам.

© photo: Sputnik / Stringer

Установлены новые подземные контейнеры для сбора мусора по аналогии с другими центральными улицами.

Установлены новые подземные контейнеры для сбора мусора по аналогии с другими центральными улицами. - Sputnik Грузия
6/11
© photo: Sputnik / Stringer

Установлены новые подземные контейнеры для сбора мусора по аналогии с другими центральными улицами.

© photo: Sputnik / Stringer

Все светофоры на проспекте Церетели обновлены.

Все светофоры на проспекте Церетели обновлены. - Sputnik Грузия
7/11
© photo: Sputnik / Stringer

Все светофоры на проспекте Церетели обновлены.

© photo: Sputnik / Stringer

Появилось множество новых газонов и растений вдоль тротуаров.

Появилось множество новых газонов и растений вдоль тротуаров. - Sputnik Грузия
8/11
© photo: Sputnik / Stringer

Появилось множество новых газонов и растений вдоль тротуаров.

© photo: Sputnik / Stringer

Как ни странно, машин на проспекте стало меньше? Или они просто быстрее проезжают проспект?

Как ни странно, машин на проспекте стало меньше? Или они просто быстрее проезжают проспект? - Sputnik Грузия
9/11
© photo: Sputnik / Stringer

Как ни странно, машин на проспекте стало меньше? Или они просто быстрее проезжают проспект?

© photo: Sputnik / Stringer

Благоустроены и все скверы и площадки вдоль проспекта.

Благоустроены и все скверы и площадки вдоль проспекта. - Sputnik Грузия
10/11
© photo: Sputnik / Stringer

Благоустроены и все скверы и площадки вдоль проспекта.

© photo: Sputnik / Stringer

Масштабные работы по замене коммуникаций и ремонту инфраструктуры на проспекте Церетели длились год.

Масштабные работы по замене коммуникаций и ремонту инфраструктуры на проспекте Церетели длились год. - Sputnik Грузия
11/11
© photo: Sputnik / Stringer

Масштабные работы по замене коммуникаций и ремонту инфраструктуры на проспекте Церетели длились год.

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