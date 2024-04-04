https://sputnik-georgia.ru/20240404/kurs-lari-dollar-287164461.html
Курс лари на четверг – 2,6840 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,6840 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0026 лари по отношению к доллару 04.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-04T09:48+0400
2024-04-04T09:48+0400
2024-04-04T09:48+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 апреля в размере 2,6840 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0026 лари по отношению к доллару.
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экономика, грузия, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, национальный банк грузии
экономика, грузия, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, национальный банк грузии
Курс лари на четверг – 2,6840 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0026 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 апреля в размере 2,6840 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0026 лари по отношению к доллару.