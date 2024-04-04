https://sputnik-georgia.ru/20240404/lidera-alt-info-obvinili-v-gruppovom-nasilii-287166716.html

Лидера "Альт-Инфо" обвинили в групповом насилии

Лидера "Альт-Инфо" обвинили в групповом насилии

Sputnik Грузия

Речь идет об инциденте, который произошел в городе Зугдиди в марте 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T11:06+0400

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зугдиди

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Лидеру партии "Консервативное движение", созданной на базе интернет-платформы "Альт Инфо", Зурабу Махарадзе и его однопартийцу Георгию Гогия предъявлено обвинение в групповом насилии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Грузии. Расследование, проведенное МВД Грузии, показало, что 23 марта 2023 года на территории, прилегающей к улице Руставели в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети), повздорив, один из обвиняемых совершил физическое насилие в отношении двух человек, а другой обвиняемый – в отношении одного потерпевшего. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Им предъявлены обвинения в насилии, совершенном группой лиц, и насилии, совершенном в отношении двух или более лиц. Преступление наказывается штрафом, общественно полезным трудом или лишением свободы сроком до двух лет. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемым меры пресечения в указанный законом срок. По словам Махарадзе, никакого группового насилия в тот день не было. Политик в подтверждение своих слов готов предоставить правоохранителям соответствующие видеокадры. Национальное агентство публичного реестра официально 7 декабря 2021 года зарегистрировало "Консервативное движение" как партию. Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо", учредители которой известны своими антизападными и гомофобными взглядами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

зугдиди

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грузия, новости, происшествия, консервативное движение, национальное агентство публичного реестра, зугдиди, самегрело-земо сванети