https://sputnik-georgia.ru/20240404/oppozitsionnye-partii-i-npo-gruzii-boyatsya-prozrachnosti-finansirovaniya--ekspert-287178039.html

Оппозиционные партии и НПО Грузии боятся прозрачности финансирования – эксперт

Оппозиционные партии и НПО Грузии боятся прозрачности финансирования – эксперт

Sputnik Грузия

Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния" 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T21:14+0400

2024-04-04T21:14+0400

2024-04-04T21:14+0400

политика

грузия

новости

арно хидирбегишвили

законопроект об иноагентах

пресс-центр sputnik грузия

пресс-центр

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Оппозиционные партии, НПО, так называемый гражданский сектор в Грузии боятся того, что после принятия закона об "иноагентах" любой желающий сможет узнать, кто их финансирует и на что идут миллионы, заявил политолог, директор Центра стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года. К примеру, по словам политолога, миллионы из-за границы выделяются на то, чтобы грузин сегодня больше не был грузином, чтобы грузин женился на грузине, а не на грузинке, на то, чтобы Грузинская православная церковь потерпела фиаско, чтобы судьи решали все так, как им диктуют из Брюсселя, а не как диктует грузинское законодательство. "Вот логическое развитие принятие этого закона", – подчеркнул эксперт. Против принятия закона в 2023 году выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, арно хидирбегишвили, законопроект об иноагентах, пресс-центр