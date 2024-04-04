https://sputnik-georgia.ru/20240404/personalnyy-konsultant-dlya-biznes-sektora---meriya-tbilisi-vnedrila-novuyu-uslugu-287167077.html

Персональный консультант для бизнес-сектора – мэрия Тбилиси внедрила новую услугу

Персональный консультант для бизнес-сектора – мэрия Тбилиси внедрила новую услугу

Sputnik Грузия

При оформлении заявки клиенту выделяется конкретный консультант, который свяжется с представителем бизнес-сектора и будет обслуживать его в режиме... 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T14:50+0400

2024-04-04T14:50+0400

2024-04-04T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 1 апреля запустила услугу персональных консультантов для представителей бизнес-сектора, заявил градоначальник Каха Каладзе в начале заседания городского правительства. Регистрация уже возможна на электронном портале consultant.tbilisi.gov.ge. В рамках указанной услуги физические и юридические лица будут иметь возможность получить любую необходимую им информацию об одном или нескольких земельных участках или конкретной территории, разрешение на строительство и консультации по процессу ввода здания в эксплуатацию. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Мэрия Тбилиси предлагает услуги личного консультанта представителям бизнес-сектора. Услуга была запущена 1 апреля этого года, и уже возможна регистрация на электронном портале", – заявил Каладзе. Услуги личного консультанта будут доступны на любом этапе производства. При оформлении заявки клиенту выделяется конкретный консультант, который свяжется с представителем бизнес-сектора и будет обслуживать его в режиме индивидуальной телефонной консультации. По его словам, указанная услуга создаст почву представителям бизнес-сектора правильно и эффективно планировать производство, что в конечном итоге позволит сократить его сроки. Минимальный срок обслуживания каждого заявления – три месяца. Что касается платы за услугу, то за консультации по земельному участку площадью до 1 га оплата составляет 6 тысяч лари за три месяца (около 2,2 тысячи долларов), за земельный участок от 1 до 5 га – 12 тысяч лари (около 4,4 тысячи долларов), если площадь земельного участка превышает 5 га, плата за услугу будет 30 тысяч лари (около 12 тысяч долларов). Как отметил Каладзе, мэрия подготовила сотрудников для реализации этого проекта. "Этот процесс все еще продолжается, чтобы каждый консультант был квалифицирован во всех отношениях", – отметил Каладзе. Персональные консультанты обслуживают физических и юридических лиц в индивидуальном порядке по следующим вопросам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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