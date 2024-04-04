https://sputnik-georgia.ru/20240404/personalnyy-konsultant-dlya-biznes-sektora---meriya-tbilisi-vnedrila-novuyu-uslugu-287167077.html
Персональный консультант для бизнес-сектора – мэрия Тбилиси внедрила новую услугу
Персональный консультант для бизнес-сектора – мэрия Тбилиси внедрила новую услугу
Sputnik Грузия
При оформлении заявки клиенту выделяется конкретный консультант, который свяжется с представителем бизнес-сектора и будет обслуживать его в режиме... 04.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-04T14:50+0400
2024-04-04T14:50+0400
2024-04-04T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 1 апреля запустила услугу персональных консультантов для представителей бизнес-сектора, заявил градоначальник Каха Каладзе в начале заседания городского правительства. Регистрация уже возможна на электронном портале consultant.tbilisi.gov.ge. В рамках указанной услуги физические и юридические лица будут иметь возможность получить любую необходимую им информацию об одном или нескольких земельных участках или конкретной территории, разрешение на строительство и консультации по процессу ввода здания в эксплуатацию. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Мэрия Тбилиси предлагает услуги личного консультанта представителям бизнес-сектора. Услуга была запущена 1 апреля этого года, и уже возможна регистрация на электронном портале", – заявил Каладзе. Услуги личного консультанта будут доступны на любом этапе производства. При оформлении заявки клиенту выделяется конкретный консультант, который свяжется с представителем бизнес-сектора и будет обслуживать его в режиме индивидуальной телефонной консультации. По его словам, указанная услуга создаст почву представителям бизнес-сектора правильно и эффективно планировать производство, что в конечном итоге позволит сократить его сроки. Минимальный срок обслуживания каждого заявления – три месяца. Что касается платы за услугу, то за консультации по земельному участку площадью до 1 га оплата составляет 6 тысяч лари за три месяца (около 2,2 тысячи долларов), за земельный участок от 1 до 5 га – 12 тысяч лари (около 4,4 тысячи долларов), если площадь земельного участка превышает 5 га, плата за услугу будет 30 тысяч лари (около 12 тысяч долларов). Как отметил Каладзе, мэрия подготовила сотрудников для реализации этого проекта. "Этот процесс все еще продолжается, чтобы каждый консультант был квалифицирован во всех отношениях", – отметил Каладзе. Персональные консультанты обслуживают физических и юридических лиц в индивидуальном порядке по следующим вопросам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, каха каладзе, мэрия тбилиси, бизнес
новости, грузия, экономика, каха каладзе, мэрия тбилиси, бизнес
Персональный консультант для бизнес-сектора – мэрия Тбилиси внедрила новую услугу
14:50 04.04.2024 (обновлено: 14:58 04.04.2024)
При оформлении заявки клиенту выделяется конкретный консультант, который свяжется с представителем бизнес-сектора и будет обслуживать его в режиме индивидуальной телефонной консультации
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 1 апреля запустила услугу персональных консультантов для представителей бизнес-сектора, заявил градоначальник Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.
Регистрация уже возможна на электронном портале consultant.tbilisi.gov.ge. В рамках указанной услуги физические и юридические лица будут иметь возможность получить любую необходимую им информацию об одном или нескольких земельных участках или конкретной территории, разрешение на строительство и консультации по процессу ввода здания в эксплуатацию.
"Мэрия Тбилиси предлагает услуги личного консультанта представителям бизнес-сектора. Услуга была запущена 1 апреля этого года, и уже возможна регистрация на электронном портале", – заявил Каладзе.
Услуги личного консультанта будут доступны на любом этапе производства. При оформлении заявки клиенту выделяется конкретный консультант, который свяжется с представителем бизнес-сектора и будет обслуживать его в режиме индивидуальной телефонной консультации.
"Сотрудник изучит территорию, ответит на вопросы заказчика, разъяснит документацию и даст соответствующие указания для эффективного хода производства", – отметил Каладзе.
По его словам, указанная услуга создаст почву представителям бизнес-сектора правильно и эффективно планировать производство, что в конечном итоге позволит сократить его сроки.
Минимальный срок обслуживания каждого заявления – три месяца. Что касается платы за услугу, то за консультации по земельному участку площадью до 1 га оплата составляет 6 тысяч лари за три месяца (около 2,2 тысячи долларов), за земельный участок от 1 до 5 га – 12 тысяч лари (около 4,4 тысячи долларов), если площадь земельного участка превышает 5 га, плата за услугу будет 30 тысяч лари (около 12 тысяч долларов).
Как отметил Каладзе, мэрия подготовила сотрудников для реализации этого проекта.
"Этот процесс все еще продолжается, чтобы каждый консультант был квалифицирован во всех отношениях", – отметил Каладзе.
Персональные консультанты обслуживают физических и юридических лиц в индивидуальном порядке по следующим вопросам:
предоставление информации о документации, необходимой для разработки и утверждения градостроительного документа и/или выдачи разрешения на строительство и/или сдачи здания в эксплуатацию;
содействие процессу согласования административного производства в административных органах в сроки, установленные законодательством;
разъяснение замечания/дефекта/запроса, выданного соответствующим административным органом.