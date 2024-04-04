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Протест будет, и серьезный – эксперт о принятии закона об "иноагентах" в Грузии

Протест будет, и серьезный – эксперт о принятии закона об "иноагентах" в Грузии

Sputnik Грузия

Протест в связи с инициативой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" принять закон об "иноагентах", конечно же, будет – заявил политолог... 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T18:29+0400

2024-04-04T18:29+0400

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Оппозиция постарается максимально мобилизовать свои силы, заявил Арно Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года."Протест, кончено, будет и очень серьезный, они мобилизуют последние силы. Потому что ни одна оппозиционная политическая партия не смогла собрать в Грузии какой-либо солидный по численности митинг", – сказал Хидирбегишвили. По словам эксперта, он надеется, что власти не отступят, оправдывая свое решение тем, что им противостоят "дети"."Я глубоко надеюсь, что власть не начнет употреблять, так сказать, месседж, что перед ними дети, а это никакие не дети, это актив всех этих НПО и молодежных организаций", – сказал Хидирбегишвили. По его словам, оппозиция и НПО всегда прикрывались детьми для того, чтобы проделывать "свои грязные дела". Против принятия закона в 2023 году выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.

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