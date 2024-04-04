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Лидер "Гирчи": разделять общество – это болезнь Европы и форма современного коммунизма
Лидер "Гирчи": разделять общество – это болезнь Европы и форма современного коммунизма
Sputnik Грузия
Европа разделяет общество на две группы: угнетенные и гнетущие, считает Вахтанг Мегрелишвили 04.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-04T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Разделять общество на разные группы, а затем способствовать конфронтации между ними – это болезнь Европы и содержание коммунизма, который сейчас приобрел такую форму, заявил депутат от оппозиционный партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили в связи с законопроектом, предусматривающим отмену гендерной квоты в избирательных списках. Партия "Гирчи" за семь месяцев до парламентских выборов представила парламенту Грузии проект законодательных поправок об отмене гендерных квот при формировании избирательных списков, согласно которым каждой четвертой в списке должна быть женщина. По словам оппозиционера, за этим следуют права ЛГБТ*-сообщества и так далее. Сейчас, по словам Мегрелишвили, это может быть немыслимо, однако, как отметил депутат, это является продолжением этой идеологии. Накануне поправки в Избирательный кодекс касательно отмены гендерной квоты в избирательных списках были приняты парламентом Грузии в первом чтении. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддержала законопроект. Однако часть оппозиции, особенно женщины-депутаты, против инициативы. Для вступления в силу поправки должны быть приняты в трех чтениях и после должны быть подписаны президентом Грузии.По действующему законодательству, если ни один кандидат не набирает 40% голосов в своем округе, назначается второй тур. Согласно действующему законодательству, для парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2024 года и в дальнейшем (до 2028 года), в каждой четверке кандидатов партийного списка должна быть хотя бы одна женщина. А для парламентских выборов 28 октября 2028 года и последующих (до 2032 года включительно), женщина должна быть в каждой тройке кандидатов. * Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия
Лидер "Гирчи": разделять общество – это болезнь Европы и форма современного коммунизма
12:02 04.04.2024 (обновлено: 12:12 04.04.2024)
Европа разделяет общество на две группы: угнетенные и гнетущие, считает Вахтанг Мегрелишвили
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Разделять общество на разные группы, а затем способствовать конфронтации между ними – это болезнь Европы и содержание коммунизма, который сейчас приобрел такую форму, заявил депутат от оппозиционный партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили в связи с законопроектом, предусматривающим отмену гендерной квоты в избирательных списках.
Партия "Гирчи" за семь месяцев до парламентских выборов представила парламенту Грузии проект законодательных поправок об отмене гендерных квот при формировании избирательных списков, согласно которым каждой четвертой в списке должна быть женщина.
"Это ведь болезнь Европы – группировать общество на разные, угнетенные и гнетущие, насильственные группы и их противопоставление друг с другом. Таково содержание коммунизма, который приобрел такую форму в наше время", – заявил Мегрелишвили.
По словам оппозиционера, за этим следуют права ЛГБТ*-сообщества и так далее.
"Теперь представьте, если бы мы говорили о том, какую квоту должны иметь представители ЛГБТ*-сообщества в парламенте Грузии", – заявил оппозиционер.
Сейчас, по словам Мегрелишвили, это может быть немыслимо, однако, как отметил депутат, это является продолжением этой идеологии.
"Это цепочка, которая разделяет общество, и кому-то, государству, дает искусственную возможность установить баланс между этими группами угнетенных и группами насильников. Именно так мы передаем власть государству", – отметил Мегрелишвили.
Накануне поправки в Избирательный кодекс касательно отмены гендерной квоты в избирательных списках были приняты парламентом Грузии в первом чтении. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддержала законопроект. Однако часть оппозиции, особенно женщины-депутаты, против инициативы.
Для вступления в силу поправки должны быть приняты в трех чтениях и после должны быть подписаны президентом Грузии.
По действующему законодательству, если ни один кандидат не набирает 40% голосов в своем округе, назначается второй тур.
Согласно действующему законодательству, для парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2024 года и в дальнейшем (до 2028 года), в каждой четверке кандидатов партийного списка должна быть хотя бы одна женщина. А для парламентских выборов 28 октября 2028 года и последующих (до 2032 года включительно), женщина должна быть в каждой тройке кандидатов.
* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму