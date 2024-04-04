https://sputnik-georgia.ru/20240404/skolko-millionov-budet-vydeleno-na-rekonstruktsiyu-metro-v-tbilisi-287162132.html

Сколько миллионов будет выделено на реконструкцию метро в Тбилиси?

Сколько миллионов будет выделено на реконструкцию метро в Тбилиси?

Sputnik Грузия

Проект находится на стадии отбора компании, которая разработает концептуальный дизайн станций метро 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T10:31+0400

2024-04-04T10:31+0400

2024-04-04T10:31+0400

грузия

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тбилиси

каха каладзе

тбилисский метрополитен

европейский банк реконструкции и развития

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Проект по реконструкции и ремонту 12 станций Тбилисского метрополитена обойдется примерно в 55 миллионов евро, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. ЕБРР выделит кредит в 50,6 миллиона евро, а еще 5 миллионов евро предоставит Зеленый климатический фонд в виде гранта.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Планируется заменена трех и модернизация 30 эскалаторов, а также замена панели контроля и управления эскалаторами и электромеханическими устройствами. Станции метро будут больше адаптированы к нуждам лиц с ограниченными возможностями здоровья.Кроме того, обновлены будут системы дренажа, вентиляции, противопожарной защиты, системы информирования пассажиров и телефонной связи.На данном этапе проект находится на стадии отбора компании, которая разработает концептуальный дизайн 12 станций метро. Желание участвовать в тендере выразили 11 международных компаний и объединений компаний.На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, тбилисский метрополитен, европейский банк реконструкции и развития