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Сколько миллионов будет выделено на реконструкцию метро в Тбилиси?
Сколько миллионов будет выделено на реконструкцию метро в Тбилиси?
Sputnik Грузия
Проект находится на стадии отбора компании, которая разработает концептуальный дизайн станций метро 04.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-04T10:31+0400
2024-04-04T10:31+0400
2024-04-04T10:31+0400
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тбилиси
каха каладзе
тбилисский метрополитен
европейский банк реконструкции и развития
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Проект по реконструкции и ремонту 12 станций Тбилисского метрополитена обойдется примерно в 55 миллионов евро, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. ЕБРР выделит кредит в 50,6 миллиона евро, а еще 5 миллионов евро предоставит Зеленый климатический фонд в виде гранта.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Планируется заменена трех и модернизация 30 эскалаторов, а также замена панели контроля и управления эскалаторами и электромеханическими устройствами. Станции метро будут больше адаптированы к нуждам лиц с ограниченными возможностями здоровья.Кроме того, обновлены будут системы дренажа, вентиляции, противопожарной защиты, системы информирования пассажиров и телефонной связи.На данном этапе проект находится на стадии отбора компании, которая разработает концептуальный дизайн 12 станций метро. Желание участвовать в тендере выразили 11 международных компаний и объединений компаний.На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, тбилисский метрополитен, европейский банк реконструкции и развития
грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, тбилисский метрополитен, европейский банк реконструкции и развития
Сколько миллионов будет выделено на реконструкцию метро в Тбилиси?
Проект находится на стадии отбора компании, которая разработает концептуальный дизайн станций метро
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Проект по реконструкции и ремонту 12 станций Тбилисского метрополитена обойдется примерно в 55 миллионов евро, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Мы не раз говорили, что реконструкция и ремонт 12 станций метро запланированы при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Всего на реализацию этого проекта будет выделено около 55 миллионов евро. Полностью будет обновлен интерьер 12 станций метрополитена", –заявил Каладзе.
ЕБРР выделит кредит в 50,6 миллиона евро, а еще 5 миллионов евро предоставит Зеленый климатический фонд в виде гранта.
Планируется заменена трех и модернизация 30 эскалаторов, а также замена панели контроля и управления эскалаторами и электромеханическими устройствами. Станции метро будут больше адаптированы к нуждам лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, обновлены будут системы дренажа, вентиляции, противопожарной защиты, системы информирования пассажиров и телефонной связи.
На данном этапе проект находится на стадии отбора компании, которая разработает концептуальный дизайн 12 станций метро. Желание участвовать в тендере выразили 11 международных компаний и объединений компаний.
"После того, как компания-победитель разработает проект концептуального дизайна и подготовит тендерную документацию, будет объявлен еще один тендер на детальное проектирование и строительно-ремонтные работы. Мы ожидаем объявления этого тендера до конца года", – сказал Каладзе.
На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.