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СВО: что будет после освобождения Часова Яра

СВО: что будет после освобождения Часова Яра

Sputnik Грузия

Российские войска ведут наступательные бои на окраине города Часов Яр, который долгое время считался важным оборонительным рубежом и центром логистики ВСУ в... 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T10:50+0400

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Освобождение Часова Яра обеспечит ВС России свободу маневра, и откроет несколько направлений для развития наступления.Подразделения ВС России ведут бои на восточной окраине Часова Яра, разрушают оборону и логистику украинских войск. Город теряет стратегическое значение для ВСУ. Освобождение Часова Яра обеспечит российской армии свободу маневра, откроет пути для наступления на Константиновку, Краматорск, Славянск и другие населенные пункты, "нанизанные" на автотрассу Н20 (Славянск – Мариуполь).Небольшой город Часов Яр расположен на возвышенности, в пяти километрах к западу от Артемовска. Перепад высот от городского центра к восточным пригородам составляет более 100 метров. Такая география делает Часов Яр удобным для обороны – окружающая местность хорошо просматривается на несколько километров. Утрата "козырных" позиций неизбежно вынудит украинскую армию отойти из сопредельных населенных пунктов (укрепрайонов) – Николаевки, Чернового, Новодмитровки и Константиновки. Последняя может стать надежным плацдармом российских войск для наступления на Краматорск, где находится один из штабов донбасской группировки ВСУ.Главное направление дальнейшего наступления ВС РФ – интрига многовариантная. Перспективы украинских войск безнадежны на всех направлениях. В районе Часова Яра сложилась ситуация "самая опасная" – это оценка генерала ВСУ Сергея Кривоноса.В марте российская армия нанесла 190 групповых и два массированных удара высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине. По информации главного киевского лицедея Владимира Зеленского, в марте ВС России применили по украинской армии 400 ракет, более 600 ударных беспилотников и 3000 управляемых планирующих авиабомб.Огненному валу такого масштаба ВСУ и странам НАТО противопоставить нечего. Требуемые Киеву в текущем году 4 млн артиллерийских снарядов и 2 млн беспилотников коллективный Запад поставить не способен технологически. Издание Politico отметило: "Даже если пакет военной помощи будет одобрен Конгрессом США, массового пополнения запасов может оказаться недостаточно для предотвращения серьезной катастрофы на поле боя".Горячая весна 2024 годаУкраинская армия отступает ежедневно, даже если это не отражается в сводках Генштаба. Европейские и американские аналитики утверждают, что украинский фронт рухнет, как только Россия сконцентрирует все силы и средства на одном из участков.Британская разведка MI-6 предупредила Киев о подготовке российской армией массированного ракетно-бомбового удара "на нескольких участках фронта" в летней наступательной операции.Бывший американский разведчик Скотт Риттер убежден, что Россия добьется справедливого для себя результата СВО, и освободит Одессу, Николаев, Харьков, Днепропетровск и Сумы.Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор расширяет горизонт событий: "Когда станет ясно, что Одесса, Харьков и большая часть восточной Украины – под контролем русских, тогда встанет вопрос: найдет ли Россия тех, с кем можно вести переговоры". Если европейские правительства не изменят позицию, "у русских не останется иного выбора, как идти дальше на запад". Объективно, для этого имеются все предпосылки, политическая воля, силы, средства, военное могущество, потенциал российской экономики и ОПК.Российский министр обороны Сергей Шойгу 2 апреля заявил, что ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе 1200 танков и других бронемашин. После провала летнего контрнаступления украинцы безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские войска продолжают теснить ВСУ в западном направлении. Шойгу констатировал: "Продолжаем снижать боевой потенциал противника".Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 апреля заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает интересам США: "На украинской земле не будет ни одного американского солдата". Агрессивным европейцам и бандеровцам придется самостоятельно отвечать за свои и американские ошибки.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

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