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В Грузии изъяли незаконное оружие и боеприпасы – задержаны 13 человек
В Грузии изъяли незаконное оружие и боеприпасы – задержаны 13 человек
Sputnik Грузия
В доказательство обвинений, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет 04.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-04T18:52+0400
2024-04-04T18:52+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В Тбилиси и регионах страны задержали 13 человек по факту незаконного хранения, приобретения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, еще один человек был уличен в преступлении, сообщила пресс-служба МВД Грузии. Самому старшему из задержанных 48 лет, а самому младшему – 22 года. Среди задержанных один иностранец. Некоторые из них были в прошлом судимы. Задержания провели в Тбилиси, Кахети, Самегрело - Земо Сванети, Аджарии, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Шида Картли и Мцхета-Мтианети. "Во время обысков задержанных, их квартир и автомобилей, полиция изъяла восемь единиц огнестрельного оружия, пять пистолетов, пять обойм, 240 патронов, обрез и марихану, – говорится в сообщении ведомства. Уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов" и "Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, оружие
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, оружие
В Грузии изъяли незаконное оружие и боеприпасы – задержаны 13 человек
В доказательство обвинений, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В Тбилиси и регионах страны задержали 13 человек по факту незаконного хранения, приобретения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, еще один человек был уличен в преступлении, сообщила пресс-служба МВД Грузии.
Самому старшему из задержанных 48 лет, а самому младшему – 22 года. Среди задержанных один иностранец. Некоторые из них были в прошлом судимы.
Задержания провели в Тбилиси, Кахети, Самегрело - Земо Сванети, Аджарии, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Шида Картли и Мцхета-Мтианети.
"Во время обысков задержанных, их квартир и автомобилей, полиция изъяла восемь единиц огнестрельного оружия, пять пистолетов, пять обойм, 240 патронов, обрез и марихану, – говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов" и "Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.