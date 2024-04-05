https://sputnik-georgia.ru/20240405/blagoveschenie-presvyatoy-bogoroditsy-2024-traditsii-prazdnika-287190072.html

Благовещение Пресвятой Богородицы 2024: традиции праздника

Благовещение Пресвятой Богородицы 2024: традиции праздника

Sputnik Грузия

Благовещение Пресвятой Богородицы православные празднуют 7 апреля – это один из главных церковных праздников 05.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-05T18:36+0400

2024-04-05T18:36+0400

2024-04-05T18:36+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

благовещение пресвятой богородицы

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В праздник верующие вспоминают, как архангел Гавриил принес благую весть Деве Марии, что через нее в мир придет Спаситель. О традициях и обычаях праздника Благовещение Пресвятой Богородицы читайте в Sputnik Грузия. Традиции праздника На Руси в праздник Благовещения Богородицы в древние времена по традиции выпускали на волю птиц из клеток и сетей. Этот обычай возродили в 1995-м и теперь соблюдают во многих храмах. На Благовещение Богородицы крестьяне по традиции по числу домочадцев пекли в семье просфоры – это пресный церковный хлеб, который освещали в храме. Освещенный хлеб люди съедали натощак, а крошки добавляли в корм для домашних животных и в семена, потому что верили, что урожай благодаря этой традиции будет богатым, а скот – здоровым и плодовитым. Благовещение в давние времена считали праздником весны и началом нового сельскохозяйственного года – зерно перед посевом освящали, ставя рядом с ним благовещенскую икону. В праздник была традиция разводить костер, водить вокруг него хороводы и петь "веснянки", как бы "закликивая весну". Также обязательно прыгали через благовещенский костер, так как считали его лучшей защитой от болезней, сглаза и порчи. На Благовещение Богородицы по традиции люди звонили в колокольчик как можно громче, били в колотушки и медную посуду, так как верили, что на каком расстоянии слышен звук, на таком и волки будут держаться от домашних животных. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки , религия , календарь религиозных праздников, благовещение пресвятой богородицы