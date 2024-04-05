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Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 4,3% ВВП

Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 4,3% ВВП

Sputnik Грузия

Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета составил 4,3% от ВВП 05.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-05T09:01+0400

2024-04-05T09:01+0400

2024-04-05T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии за четвертый квартал 2023 года составил 558,9 миллиона долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета составил 4,3% от ВВП.Экспорт туристических услуг достиг 873,7 миллиона долларов в четвертом квартале 2023 года, что ниже показателя соответствующего периода 2023 года на 12,6%.Баланс доходов отрицательный и составляет 478,9 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда уменьшилась на 2,8%, а отрицательный чистый инвестиционный доход вырос на 10,4%.Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых снизился на 1,1% в годовом исчислении до 937,6 миллиона долларов в четвертом квартале 2023 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период снизились на 0,5% до 868,5 миллиона долларов.Чистые прямые иностранные инвестиции в четвертом квартале составили 149 миллионов долларов, или 1,8% квартального ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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