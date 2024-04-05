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Дорога жизни: почему жители Рустави каждый день ездят в Тбилиси – видео
Дорога жизни: почему жители Рустави каждый день ездят в Тбилиси – видео
Sputnik Грузия
Тысячи жителей Рустави ежедневно отправляются в столицу Грузии. Для многих руставцев Тбилиси – это место их постоянной работы. Сам Рустави не может обеспечить... 05.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-05T12:38+0400
2024-04-05T12:38+0400
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Рустави и Тбилиси разделяет расстояние всего лишь около 30 километров. Между двумя городами ходят автобусы и маршрутки, жители пользуются и своими машинами. Если нет пробок, то из Рустави до Тбилиси можно добраться примерно за 40 минут. Близость к столице повлияла и на цены на недвижимость в Рустави – они стали резко расти.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, рустави, дороги, транспорт, транспорт в грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, рустави, дороги, транспорт, транспорт в грузии, видео
Дорога жизни: почему жители Рустави каждый день ездят в Тбилиси – видео
12:38 05.04.2024 (обновлено: 12:46 05.04.2024)
Тысячи жителей Рустави ежедневно отправляются в столицу Грузии. Для многих руставцев Тбилиси – это место их постоянной работы. Сам Рустави не может обеспечить все население города таким количеством рабочих мест, поэтому столица – единственный выход.
Рустави и Тбилиси разделяет расстояние всего лишь около 30 километров. Между двумя городами ходят автобусы и маршрутки, жители пользуются и своими машинами. Если нет пробок, то из Рустави до Тбилиси можно добраться примерно за 40 минут. Близость к столице повлияла и на цены на недвижимость в Рустави – они стали резко расти.