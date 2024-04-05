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https://sputnik-georgia.ru/20240405/glava-komiteta-oborony-i-bezopasnosti-parlamenta-stal-glavoy-sluzhby-razvedki-gruzii-287191148.html
Глава комитета обороны и безопасности парламента стал главой Службы разведки Грузии
Глава комитета обороны и безопасности парламента стал главой Службы разведки Грузии
Sputnik Грузия
До получения депутатского мандата Берая работал главой информационно-аналитического департамента СГБ Грузии 05.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Глава комитета обороны и безопасности парламента Грузии Ираклий Берая назначен главой Службы разведки Грузии – соответствующий приказ подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Ираклий Берая – депутат парламента созыва 2016 и 2020 годов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;До получения депутатского мандата Берая работал главой информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии и департамента реформ и развития МВД Грузии. Кроме того, у Берая есть опыт работы на посту директора Национального инвестиционного агентства, в частных компаниях "Спецтехниресурс" и "Ксилотранс", а также координатором программ Красного креста и полумесяца в регионах Западной Грузии. На посту он сменил Шалву Ломидзе, который был уволен по решению премьера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, служба разведки, сгб
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, служба разведки, сгб

Глава комитета обороны и безопасности парламента стал главой Службы разведки Грузии

17:10 05.04.2024
© Courtesy of Parliament of GeorgiaИраклий Берая
Ираклий Берая - Sputnik Грузия, 1920, 05.04.2024
© Courtesy of Parliament of Georgia
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До получения депутатского мандата Берая работал главой информационно-аналитического департамента СГБ Грузии
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Глава комитета обороны и безопасности парламента Грузии Ираклий Берая назначен главой Службы разведки Грузии – соответствующий приказ подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
Ираклий Берая – депутат парламента созыва 2016 и 2020 годов.
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До получения депутатского мандата Берая работал главой информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии и департамента реформ и развития МВД Грузии.
Кроме того, у Берая есть опыт работы на посту директора Национального инвестиционного агентства, в частных компаниях "Спецтехниресурс" и "Ксилотранс", а также координатором программ Красного креста и полумесяца в регионах Западной Грузии.
На посту он сменил Шалву Ломидзе, который был уволен по решению премьера.
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