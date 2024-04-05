https://sputnik-georgia.ru/20240405/glava-komiteta-oborony-i-bezopasnosti-parlamenta-stal-glavoy-sluzhby-razvedki-gruzii-287191148.html

Глава комитета обороны и безопасности парламента стал главой Службы разведки Грузии

Глава комитета обороны и безопасности парламента стал главой Службы разведки Грузии

Sputnik Грузия

До получения депутатского мандата Берая работал главой информационно-аналитического департамента СГБ Грузии 05.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-05T17:10+0400

2024-04-05T17:10+0400

2024-04-05T17:10+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

служба разведки

сгб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/05/287190980_0:3:881:498_1920x0_80_0_0_985ec593d3c996c96b06bf63639a954a.jpg

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Глава комитета обороны и безопасности парламента Грузии Ираклий Берая назначен главой Службы разведки Грузии – соответствующий приказ подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Ираклий Берая – депутат парламента созыва 2016 и 2020 годов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>До получения депутатского мандата Берая работал главой информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии и департамента реформ и развития МВД Грузии. Кроме того, у Берая есть опыт работы на посту директора Национального инвестиционного агентства, в частных компаниях "Спецтехниресурс" и "Ксилотранс", а также координатором программ Красного креста и полумесяца в регионах Западной Грузии. На посту он сменил Шалву Ломидзе, который был уволен по решению премьера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, служба разведки, сгб