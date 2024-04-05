https://sputnik-georgia.ru/20240405/kogda-v-gruzii-primut-zakon-ob-lgbt--predsedatel-parlamenta-nazval-sroki-287192440.html

Когда в Грузии примут закон об ЛГБТ* – председатель парламента назвал сроки

Когда в Грузии примут закон об ЛГБТ* – председатель парламента назвал сроки

Sputnik Грузия

Председатель парламента обратился к оппозиции с призывом присоединиться к комиссии и прислушаться к голосу грузинского народа 05.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-05T16:36+0400

2024-04-05T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Комиссия по публичному рассмотрению поправок в Конституцию о запрете ЛГБТ*-пропаганды будет создана 16 апреля, а обсуждения в парламенте стартуют в середине мая, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно инициированным парламентским большинством законопроектам, запрещаются однополые браки, смена пола, ограничение использования понятий, определяющих признаки пола, и пропаганда всего этого. Всенародное обсуждение инициативы начнется после того, как будет создана соответствующая комиссия. По его словам, для того, чтобы оно сразу вступило в силу, изменению Конституции нужно 3/4, а в условиях парламента двух созывов – 2/3. При этом он отметил, что оппозиции придется высказать свою позицию. "У нас есть оппозиция, которая потеряла свой суверенитет и поэтому не определила свою повестку дня. Вот почему они не могут об этом говорить. Они знают, какой ответ они получат от грузинского общества, если их идентифицируют как сторонников пропаганды, и они знают, какой ответ они получат от своих покровителей, если выступят против пропаганды. Они в какой-то степени застряли, и именно этим объясняется их молчание", – сказал Папуашвили. Он призвал оппозицию выразить свою позицию на голосовании. Как отметил председатель парламента, сегодня он обратился к оппозиции с призывом присоединиться к комиссии и прислушаться к голосу грузинского народа. Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта. Аргументом была приведена необходимость защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды. Инициированы два законопроекта – поправки в Конституцию Грузии и проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". В правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что они не рассчитывают на поддержку оппозиции. Без поддержки оппонентов еще при нынешнем парламенте они намерены принять поправки, защищающие семейные ценности и запрещающие пропаганду ЛГБТ*, в законы, на которые нужно 76 голосов. В конце октября в Грузии пройдут парламентские выборы. * Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, "сила народа", лгбт