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Когда в Грузии примут закон об ЛГБТ* – председатель парламента назвал сроки
Когда в Грузии примут закон об ЛГБТ* – председатель парламента назвал сроки
Sputnik Грузия
Председатель парламента обратился к оппозиции с призывом присоединиться к комиссии и прислушаться к голосу грузинского народа 05.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-05T16:36+0400
2024-04-05T16:36+0400
2024-04-05T16:53+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Комиссия по публичному рассмотрению поправок в Конституцию о запрете ЛГБТ*-пропаганды будет создана 16 апреля, а обсуждения в парламенте стартуют в середине мая, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно инициированным парламентским большинством законопроектам, запрещаются однополые браки, смена пола, ограничение использования понятий, определяющих признаки пола, и пропаганда всего этого. Всенародное обсуждение инициативы начнется после того, как будет создана соответствующая комиссия. По его словам, для того, чтобы оно сразу вступило в силу, изменению Конституции нужно 3/4, а в условиях парламента двух созывов – 2/3. При этом он отметил, что оппозиции придется высказать свою позицию. "У нас есть оппозиция, которая потеряла свой суверенитет и поэтому не определила свою повестку дня. Вот почему они не могут об этом говорить. Они знают, какой ответ они получат от грузинского общества, если их идентифицируют как сторонников пропаганды, и они знают, какой ответ они получат от своих покровителей, если выступят против пропаганды. Они в какой-то степени застряли, и именно этим объясняется их молчание", – сказал Папуашвили. Он призвал оппозицию выразить свою позицию на голосовании. Как отметил председатель парламента, сегодня он обратился к оппозиции с призывом присоединиться к комиссии и прислушаться к голосу грузинского народа. Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта. Аргументом была приведена необходимость защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды. Инициированы два законопроекта – поправки в Конституцию Грузии и проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". В правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что они не рассчитывают на поддержку оппозиции. Без поддержки оппонентов еще при нынешнем парламенте они намерены принять поправки, защищающие семейные ценности и запрещающие пропаганду ЛГБТ*, в законы, на которые нужно 76 голосов. В конце октября в Грузии пройдут парламентские выборы. * Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, "сила народа", лгбт
Когда в Грузии примут закон об ЛГБТ* – председатель парламента назвал сроки
16:36 05.04.2024 (обновлено: 16:53 05.04.2024)
Председатель парламента обратился к оппозиции с призывом присоединиться к комиссии и прислушаться к голосу грузинского народа
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Комиссия по публичному рассмотрению поправок в Конституцию о запрете ЛГБТ*-пропаганды будет создана 16 апреля, а обсуждения в парламенте стартуют в середине мая, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Согласно инициированным парламентским большинством законопроектам, запрещаются однополые браки, смена пола, ограничение использования понятий, определяющих признаки пола, и пропаганда всего этого. Всенародное обсуждение инициативы начнется после того, как будет создана соответствующая комиссия.
"Через неделю, с 16 апреля, парламент создаст комиссию по публичному обсуждению, которая затем в течение одного месяца обсудит этот законопроект с общественностью в разных регионах страны и выслушает мнение общественности. Работа комиссии завершится в середине мая, затем мы сообщим о результатах комитету, и все это продолжится обсуждениями в парламенте", – сказал Папуашвили.
По его словам, для того, чтобы оно сразу вступило в силу, изменению Конституции нужно 3/4, а в условиях парламента двух созывов – 2/3. При этом он отметил, что оппозиции придется высказать свою позицию.
"У нас есть оппозиция, которая потеряла свой суверенитет и поэтому не определила свою повестку дня. Вот почему они не могут об этом говорить. Они знают, какой ответ они получат от грузинского общества, если их идентифицируют как сторонников пропаганды, и они знают, какой ответ они получат от своих покровителей, если выступят против пропаганды. Они в какой-то степени застряли, и именно этим объясняется их молчание", – сказал Папуашвили.
Он призвал оппозицию выразить свою позицию на голосовании.
Как отметил председатель парламента, сегодня он обратился к оппозиции с призывом присоединиться к комиссии и прислушаться к голосу грузинского народа.
"Грузинский народ будет очень внимательно следить и видеть, какую кнопку они нажмут, когда состоится голосование. Перед ними стоит трудный выбор, им приходится выбирать между грузинским народом и своими зарубежными покровителями. У них есть этот выбор, и посмотрим, какой выбор они сделают. Какой бы выбор они ни сделали в отношении этого закона, выбор в отношении них сделает грузинский народ", – заявил Шалва Папуашвили.
Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта. Аргументом была приведена необходимость защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды.
Инициированы два законопроекта – поправки в Конституцию Грузии и проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".
Для принятия этих законопроектов требуется голосование 3/4 списочного состава депутатов парламента, то есть минимум 113 депутатов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и "Силой народа", на сегодняшний день только 83 мандата в парламенте.
В правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что они не рассчитывают на поддержку оппозиции. Без поддержки оппонентов еще при нынешнем парламенте они намерены принять поправки, защищающие семейные ценности и запрещающие пропаганду ЛГБТ*, в законы, на которые нужно 76 голосов.
В конце октября в Грузии пройдут парламентские выборы.
* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму