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Обвиняемому в групповом насилии лидеру "Альт-Инфо" суд назначил залог

Обвиняемому в групповом насилии лидеру "Альт-Инфо" суд назначил залог

Sputnik Грузия

Зураб Махарадзе отказывается платить залог, считая произошедшее целенаправленной провокацией 05.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-05T12:10+0400

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зугдиди

консервативное движение

кутаисский апелляционный суд

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Зугдидский городской суд избрал лидеру партии "Консервативное движение", созданной на базе интернет-платформы "Альт Инфо", Зурабу Махарадзе и его однопартийцу Георгию Гогия, обвиняемым в групповом насилии, залог в размере пяти тысяч лари каждому, сообщил телеканал "Рустави 2". Им предъявлены обвинения в насилии, совершенном группой лиц, и насилии, совершенном в отношении двух или более лиц. Преступление наказывается штрафом, общественно полезным трудом или лишением свободы сроком до двух лет. Обвиняемые вину не признают и не собираются платить залог, считая произошедшее в Зугдиди целенаправленной провокацией. Как отметил адвокат, ни одно доказательство напрямую не указывает на вину его подзащитных, поэтому сторона защиты планирует обжаловать решение суда в Кутаисском апелляционном суде. Расследование, проведенное МВД Грузии, показало, что 23 марта 2023 года на территории, прилегающей к улице Руставели в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети), повздорив, один из обвиняемых совершил физическое насилие в отношении двух человек, а другой обвиняемый – в отношении одного потерпевшего. По словам Махарадзе, никакого группового насилия в тот день не было. Политик в подтверждение своих слов готов предоставить правоохранителям соответствующие видеокадры. Национальное агентство публичного реестра официально 7 декабря 2021 года зарегистрировало "Консервативное движение" как партию. Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо", учредители которой известны своими антизападными и гомофобными взглядами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

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