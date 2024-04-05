Поднять революционный градус – политик о планах оппозиции Грузии
© courtesy of Mamuka PipiaМеждународный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия
© courtesy of Mamuka Pipia
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Конфликт под боком у России даже устраивает США и их союзников, и поэтому они пойдут в своих намерениях до конца, считает лидер партии
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Часть грузинской оппозиции выступит с акциями протеста и попытается дестабилизировать обстановку в стране в связи с инициативой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" принять закон об "иноагентах", заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия в беседе со Sputnik Грузия.
Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.
"Весь ресурс, которым обладают ЕС и США, уже брошен в бой. Кураторы прозападных партий напрямую дают указания своим адептам в Грузии. Митинги обязательно будут, оппозиция всячески и всеми методами попытается дестабилизировать обстановку и поднять революционный градус", – заявил Пипия.
Политик считает, что Запад не собирается отступать, впрочем, как и власти Грузии.
"Сейчас конфликт под боком у России даже устраивает США и их союзников, и поэтому они пойдут в своих намерениях до конца. Я не исключаю и того, что в планы оппозиции входит и так называемый "Грузинский майдан", уж слишком похожи и лозунги, и заявления, которые мы все прекрасно помним во время событий, развернувшихся на Украине в 2014 году", – отметил он.
По словам политика, США не оставляют надежды сменить власть в Грузии и после открыть "второй фронт" в стране.
Пипия недоумевает, отчего у некоторых западных партнеров такая паника в связи с принятием такого закона в Грузии, так как аналогичный законопроект действует в США и активно рассматривается ЕС.
"США и Европа привыкли к тому, что Грузия находится в вассальной зависимости и должна беспрекословно выполнять все их требования. Закон жизненно необходим нашей стране, общество должно знать, в каких целях используются многомиллионные перечисления. Тратят ли их во благо государства?!" – сказал Пипия.
Он заключил, что политики и страны, которые контролируют процессы в Грузии, боятся потерять рычаги давления на власть и поэтому так бесцеремонно вмешиваются во внутреннюю политику страны.
Детали законопроекта
Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
– вещатель;
– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
История провала инициативы
Первая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.
Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.
Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.
В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.
© SputnikКого касается и не касается закон "О прозрачности иностранного влияния"
Кого касается и не касается закон "О прозрачности иностранного влияния"
© Sputnik
Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.
Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки.
Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.
В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.