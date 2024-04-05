https://sputnik-georgia.ru/20240405/podnyat-revolyutsionnyy-gradus--politik-o-planakh-oppozitsii-gruzii-287193502.html

Поднять революционный градус – политик о планах оппозиции Грузии

Поднять революционный градус – политик о планах оппозиции Грузии

Sputnik Грузия

Конфликт под боком у России даже устраивает США и их союзников, и поэтому они пойдут в своих намерениях до конца, считает лидер партии 05.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-05T19:10+0400

2024-04-05T19:10+0400

2024-04-05T19:10+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Часть грузинской оппозиции выступит с акциями протеста и попытается дестабилизировать обстановку в стране в связи с инициативой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" принять закон об "иноагентах", заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия в беседе со Sputnik Грузия. Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Весь ресурс, которым обладают ЕС и США, уже брошен в бой. Кураторы прозападных партий напрямую дают указания своим адептам в Грузии. Митинги обязательно будут, оппозиция всячески и всеми методами попытается дестабилизировать обстановку и поднять революционный градус", – заявил Пипия.Политик считает, что Запад не собирается отступать, впрочем, как и власти Грузии. По словам политика, США не оставляют надежды сменить власть в Грузии и после открыть "второй фронт" в стране. Пипия недоумевает, отчего у некоторых западных партнеров такая паника в связи с принятием такого закона в Грузии, так как аналогичный законопроект действует в США и активно рассматривается ЕС. Он заключил, что политики и страны, которые контролируют процессы в Грузии, боятся потерять рычаги давления на власть и поэтому так бесцеремонно вмешиваются во внутреннюю политику страны. Детали законопроекта Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: – некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; – вещатель; – юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; – юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила". Иностранная сила – это: – субъект, составляющий систему власти иностранного государства; – физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; – юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; – организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права. История провала инициативы Первая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект. Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций. Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение. В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован. Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом. Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги. В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия, украина, законопроект об иноагентах