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Погода в Грузии ухудшится – прогноз на ближайшие дни
Погода в Грузии ухудшится – прогноз на ближайшие дни
Sputnik Грузия
В Грузии ухудшится погода – с 6 по 8 апреля в стране ожидается дождь, сообщает Национальное агентство по охране окружающей среды 05.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-05T19:53+0400
2024-04-05T19:53+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Согласно прогнозам синоптиков, 6 апреля в некоторых местах Западной Грузии ожидается дождь, а 7-8 апреля погода будет преимущественно без осадков. В Восточной Грузии ожидается относительно прохладная, местами дождливая погода. В Тбилиси ожидается прохладная и дождливая погода. 6 апреля будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха днем составит +14...+16 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) дожди начнутся с утра 6 апреля, а до 9 апреля ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. В районах Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) распогодится с утра 6 апреля, до 9 апреля осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 6 апреля местами прогнозируют дождь, а 7-8 апреля преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. Дожди ожидаются в Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали). Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов. Дожди прогнозируют также в Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро). Воздух прогреется до +14...+16 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит +14...+16 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ночью местами пойдет снег. Температура воздуха днем поднимется до +8...+10 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Погода в Грузии ухудшится – прогноз на ближайшие дни
В Грузии ухудшится погода – с 6 по 8 апреля в стране ожидается дождь, сообщает Национальное агентство по охране окружающей среды
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Согласно прогнозам синоптиков, 6 апреля в некоторых местах Западной Грузии ожидается дождь, а 7-8 апреля погода будет преимущественно без осадков. В Восточной Грузии ожидается относительно прохладная, местами дождливая погода.
В Тбилиси ожидается прохладная и дождливая погода. 6 апреля будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха днем составит +14...+16 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) дожди начнутся с утра 6 апреля, а до 9 апреля ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов.
В районах Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) распогодится с утра 6 апреля, до 9 апреля осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 6 апреля местами прогнозируют дождь, а 7-8 апреля преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов.
Дожди ожидаются в Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали). Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов.
Дожди прогнозируют также в Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро). Воздух прогреется до +14...+16 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит +14...+16 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ночью местами пойдет снег. Температура воздуха днем поднимется до +8...+10 градусов.