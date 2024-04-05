https://sputnik-georgia.ru/20240405/ton-mezhdunarodnykh-otzyvov-smyagchilsya--glava-parlamenta-gruzii-o-zakone-ob-inoagentakh-287194207.html
Тон международных отзывов смягчился – глава парламента Грузии о законе об "иноагентах"
Тон международных отзывов смягчился – глава парламента Грузии о законе об "иноагентах"
Sputnik Грузия
Иностранец не может обсуждать безопасность Грузии, так как у него нет представления о безопасности этой страны, отметил спикер парламента 05.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-05T20:39+0400
2024-04-05T20:39+0400
2024-04-05T20:39+0400
новости
грузия
политика
шалва папуашвили
сша
оон
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264698214_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_d491d3a54b33dac50ce8a8ea4d7641b9.jpg
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Международные отзывы относительно инициированного в парламенте Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" сделаны с довольно мягким тоном, что обусловлено своевременной коммуникацией с грузинской стороны, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"В отзывах был очень мягкий тон. В этом свой вклад внесло то, что у нас была своевременная коммуникация, в том числе об идее и содержании этого законопроекта", – заявил Папуашвили в эфире Первого канала. Относительно международных отзывов и реакции местных НПО примечательно, что ни в одном заявлении нет аргументов, почему грузинский народ не имеет права заботиться о своей безопасности, подчеркнул глава парламента. Между прочим, и сейчас была предпринята попытка быстрой мобилизации, но в данном случае власти оказались быстрее в коммуникации, подчеркнул Папуашвили. "Коммуникация состоялось вовремя, и я думаю, что сейчас нет особого отзыва. С другой стороны, я заметил, что нигде нет аргументов. Честно говоря, это несерьезно, когда идет обсуждение вопросов без обсуждения самих вопросов и дается оценка с помощью клише", – заявил Папуашвили. Как отметил глава грузинского законодательного органа, иностранец не может обсуждать безопасность Грузии, так как у него нет представления о безопасности этой страны. Детали законопроекта Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: – некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; – вещатель; – юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; – юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила". Иностранная сила – это: – субъект, составляющий систему власти иностранного государства; – физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; – юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; – организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права. История провала инициативы Первая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект. Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций. Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение. В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован. Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом. Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги. В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264698214_338:28:2939:1979_1920x0_80_0_0_eeedabe76e7af0697b7d556ee7760598.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, политика, шалва папуашвили, сша, оон, законопроект об иноагентах
новости, грузия, политика, шалва папуашвили, сша, оон, законопроект об иноагентах
Тон международных отзывов смягчился – глава парламента Грузии о законе об "иноагентах"
Иностранец не может обсуждать безопасность Грузии, так как у него нет представления о безопасности этой страны, отметил спикер парламента
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Международные отзывы относительно инициированного в парламенте Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" сделаны с довольно мягким тоном, что обусловлено своевременной коммуникацией с грузинской стороны, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы.
"В отзывах был очень мягкий тон. В этом свой вклад внесло то, что у нас была своевременная коммуникация, в том числе об идее и содержании этого законопроекта", – заявил Папуашвили в эфире Первого канала.
Относительно международных отзывов и реакции местных НПО примечательно, что ни в одном заявлении нет аргументов, почему грузинский народ не имеет права заботиться о своей безопасности, подчеркнул глава парламента.
"Мы предоставили информацию для того, чтобы неправительственный сектор не распространял ту же ложь, которую он распространял в прошлом году, и не лгал всему обществу, включая внешнее общество, о том, что закон распространяется на физических лиц, кого-то посадят в тюрьму и так далее", – заявил он.
Между прочим, и сейчас была предпринята попытка быстрой мобилизации, но в данном случае власти оказались быстрее в коммуникации, подчеркнул Папуашвили.
"Коммуникация состоялось вовремя, и я думаю, что сейчас нет особого отзыва. С другой стороны, я заметил, что нигде нет аргументов. Честно говоря, это несерьезно, когда идет обсуждение вопросов без обсуждения самих вопросов и дается оценка с помощью клише", – заявил Папуашвили.
Как отметил глава грузинского законодательного органа, иностранец не может обсуждать безопасность Грузии, так как у него нет представления о безопасности этой страны.
"У него нет законных оснований заботиться о безопасности нашей страны и нет интереса. Поэтому, поскольку прозрачность иностранного финансирования касается политической и экономической безопасности, единственный, кто компетентен в этом вопросе и имеет право обсуждать и принимать решения, – это грузинский народ и избранные ими власти", – подчеркнул он.
Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
История провала инициативы
Первая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.
Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.
Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.
В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.
Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.
Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки.
Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.
В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.