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Во время несения службы на грузино-турецкой границе умер пограничник – МВД

Во время несения службы на грузино-турецкой границе умер пограничник – МВД

Sputnik Грузия

По факту смерти пограничника возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" 05.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-05T21:31+0400

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2024-04-05T21:31+0400

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грузино-турецкая граница

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Министерство внутренних дед Грузиии сообщило о гибели пограничника на службе на участке Карцахи в регионе Самцхе-Джавахети на грузино-турецкой границе. Согласно данным МВД, Валери Геделиани, 1989 года рождения, скончался во время своей смены на границе. По факту смерти пограничника возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Уголовное дело по этой статье возбуждается при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти, позже дело может быть переквалифицировано. МВД Грузии выразило соболезнования семье и близким пограничника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, мвд грузии, грузино-турецкая граница