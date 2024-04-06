https://sputnik-georgia.ru/20240406/s-zhitelnitsy-zapadnoy-gruzii-snyali-obvinenie-v-ubiystve-muzha---podrobnosti--287201835.html

С жительницы Западной Грузии сняли обвинение в убийстве мужа – подробности

С жительницы Западной Грузии сняли обвинение в убийстве мужа – подробности

Sputnik Грузия

Женщине, признавшейся в убийстве, которого она не совершала, грозит от 3 до 7 лет 06.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-06T21:13+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Женщина, задержанная по обвинению в убийстве своего супруга в Самтредия (регион Имерети), оказалась невиновной, ее обвинили лишь в даче ложных показаний, говорится в сообщении Главной прокуратуры. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Расследование по делу выяснило, что мужа женщины избили ее брат и родственники. Тот хотел позвонить в полицию, но его шурин ударил мужчину несколько раз ножом на глазах у ребенка. Женщина солгала следствию и призналась в убийстве. Двум родственникам женщины грозит от 3 до 7 лет за нанесение побоев группой лиц и предоставление ложной информации по особо тяжкому преступлению по личному мотиву. Такой же срок грозит и женщине, признавшейся в убийстве, которого она не совершала, а также одному ее родственнику, давшему ложные показания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, западная грузия, самтредия, новости, грузия, преступность в грузии, убийство