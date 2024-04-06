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С жительницы Западной Грузии сняли обвинение в убийстве мужа – подробности
С жительницы Западной Грузии сняли обвинение в убийстве мужа – подробности
Sputnik Грузия
Женщине, признавшейся в убийстве, которого она не совершала, грозит от 3 до 7 лет 06.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-06T21:13+0400
2024-04-06T21:13+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Женщина, задержанная по обвинению в убийстве своего супруга в Самтредия (регион Имерети), оказалась невиновной, ее обвинили лишь в даче ложных показаний, говорится в сообщении Главной прокуратуры. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Расследование по делу выяснило, что мужа женщины избили ее брат и родственники. Тот хотел позвонить в полицию, но его шурин ударил мужчину несколько раз ножом на глазах у ребенка. Женщина солгала следствию и призналась в убийстве. Двум родственникам женщины грозит от 3 до 7 лет за нанесение побоев группой лиц и предоставление ложной информации по особо тяжкому преступлению по личному мотиву. Такой же срок грозит и женщине, признавшейся в убийстве, которого она не совершала, а также одному ее родственнику, давшему ложные показания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, западная грузия, самтредия, новости, грузия, преступность в грузии, убийство
происшествия, западная грузия, самтредия, новости, грузия, преступность в грузии, убийство
С жительницы Западной Грузии сняли обвинение в убийстве мужа – подробности
21:13 06.04.2024 (обновлено: 22:01 06.04.2024)
Женщине, признавшейся в убийстве, которого она не совершала, грозит от 3 до 7 лет
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Женщина, задержанная по обвинению в убийстве своего супруга в Самтредия (регион Имерети), оказалась невиновной, ее обвинили лишь в даче ложных показаний, говорится в сообщении Главной прокуратуры.
Расследование по делу выяснило, что мужа женщины избили ее брат и родственники. Тот хотел позвонить в полицию, но его шурин ударил мужчину несколько раз ножом на глазах у ребенка.
Женщина солгала следствию и призналась в убийстве.
Ее брат и родственники были задержаны. Брату женщины предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью для сокрытия другого преступления и в насилии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное лишение свободы.
Двум родственникам женщины грозит от 3 до 7 лет за нанесение побоев группой лиц и предоставление ложной информации по особо тяжкому преступлению по личному мотиву.
Такой же срок грозит и женщине, признавшейся в убийстве, которого она не совершала, а также одному ее родственнику, давшему ложные показания.