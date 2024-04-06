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Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта для большегрузов
Sputnik Грузия
После очистки дорога открылась лишь для легковых автомобилей 06.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") остается закрытым из-за снегопада и гололедицы, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, мцхета-степанцминда-ларс, департамент автомобильных дорог, тбилиси, армения, новости, погода, грузия
верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, мцхета-степанцминда-ларс, департамент автомобильных дорог, тбилиси, армения, новости, погода, грузия

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта для большегрузов

10:52 06.04.2024 (обновлено: 11:05 06.04.2024)
© Ministry of Transport of RussiaМАПП "Верхний Ларс" - машины проходят погранично-таможенный контроль
МАПП Верхний Ларс - машины проходят погранично-таможенный контроль - Sputnik Грузия, 1920, 06.04.2024
© Ministry of Transport of Russia
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После очистки дорога открылась лишь для легковых автомобилей
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") остается закрытым из-за снегопада и гололедицы, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.

Дорога на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открылась лишь для легковых автомобилей после очистки дороги.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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