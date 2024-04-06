https://sputnik-georgia.ru/20240406/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-zakryta-dlya-bolshegruzov-287198410.html

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта для большегрузов

Sputnik Грузия

После очистки дорога открылась лишь для легковых автомобилей 06.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") остается закрытым из-за снегопада и гололедицы, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, мцхета-степанцминда-ларс, департамент автомобильных дорог, тбилиси, армения, новости, погода, грузия