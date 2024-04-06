https://sputnik-georgia.ru/20240406/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-v-napravlenii-rossii-zakrylos--287198919.html

Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России закрылось

Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России закрылось

Sputnik Грузия

Дорога открылась на несколько часов для легковых автомобилей, но из-за увеличения угрозы схода лавин снова закрылась 06.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-06T13:03+0400

2024-04-06T13:03+0400

2024-04-06T13:03+0400

верхний ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

ситуация на дорогах грузии

мцхета-степанцминда-ларс

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граница грузии

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Из-за угрозы схода лавин движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") закрылось для всех видов транспорта, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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