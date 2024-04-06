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Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России закрылось
Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России закрылось
Sputnik Грузия
Дорога открылась на несколько часов для легковых автомобилей, но из-за увеличения угрозы схода лавин снова закрылась 06.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-06T13:03+0400
2024-04-06T13:03+0400
2024-04-06T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Из-за угрозы схода лавин движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") закрылось для всех видов транспорта, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, мцхета-степанцминда-ларс, департамент автомобильных дорог, россия, новости, грузия, грузино-российская граница, граница грузии
верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, мцхета-степанцминда-ларс, департамент автомобильных дорог, россия, новости, грузия, грузино-российская граница, граница грузии
Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России закрылось
Дорога открылась на несколько часов для легковых автомобилей, но из-за увеличения угрозы схода лавин снова закрылась
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Из-за угрозы схода лавин движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") закрылось для всех видов транспорта, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.
Дорога на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открылась на несколько часов для легковых автомобилей, но из-за увеличения угрозы схода лавин снова была закрыта.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.