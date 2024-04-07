https://sputnik-georgia.ru/20240407/mikroavtobus-s-inostrannymi-turistami-vyletel-s-trassy-na-zapade-gruzii-287207966.html

Микроавтобус с иностранными туристами вылетел с трассы на западе Грузии

Микроавтобус с иностранными туристами вылетел с трассы на западе Грузии

Sputnik Грузия

Водитель микроавтобуса потерял управление, после чего автомобиль упал в канал 07.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Микроавтобус с иностранными туристами попал в аварию у села Нахахулеви Хонского района (регион Имерети), сообщили местные СМИ. По словам очевидцев, водитель микроавтобуса потерял управление, после чего автомобиль упал в канал. В результате ДТП пострадали до десяти человек. По предварительным данным, в микроавтобусе находилась группа туристов из Литвы. МВД Грузии начало расследование ДТП по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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