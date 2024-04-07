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Микроавтобус с иностранными туристами вылетел с трассы на западе Грузии
Микроавтобус с иностранными туристами вылетел с трассы на западе Грузии
Sputnik Грузия
Водитель микроавтобуса потерял управление, после чего автомобиль упал в канал 07.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-07T21:08+0400
2024-04-07T21:08+0400
2024-04-07T21:08+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Микроавтобус с иностранными туристами попал в аварию у села Нахахулеви Хонского района (регион Имерети), сообщили местные СМИ. По словам очевидцев, водитель микроавтобуса потерял управление, после чего автомобиль упал в канал. В результате ДТП пострадали до десяти человек. По предварительным данным, в микроавтобусе находилась группа туристов из Литвы. МВД Грузии начало расследование ДТП по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, имерети, дтп
происшествия, новости, грузия, имерети, дтп
Микроавтобус с иностранными туристами вылетел с трассы на западе Грузии
Водитель микроавтобуса потерял управление, после чего автомобиль упал в канал
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Микроавтобус с иностранными туристами попал в аварию у села Нахахулеви Хонского района (регион Имерети), сообщили местные СМИ.
По словам очевидцев, водитель микроавтобуса потерял управление, после чего автомобиль упал в канал. В результате ДТП пострадали до десяти человек.
По предварительным данным, в микроавтобусе находилась группа туристов из Литвы.
МВД Грузии начало расследование ДТП по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".