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На одном из стрельбищ в Тбилиси прогремел взрыв – СМИ

На одном из стрельбищ в Тбилиси прогремел взрыв – СМИ

Sputnik Грузия

По неподтвержденной информации, в результате взрыва есть пострадавшие 07.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-07T12:41+0400

2024-04-07T12:41+0400

2024-04-07T13:06+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Взрыв произошел на территории одного из стрельбищ в Тбилиси на улице Бочорма в воскресенье утром, сообщила телекомпания "Мтавари архи". На месте мобилизована полиция. По неподтвержденной информации, в результате взрыва есть пострадавшие. В Cети распространились кадры с клубами черного дыма вокруг стрельбища.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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