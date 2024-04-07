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На одном из стрельбищ в Тбилиси прогремел взрыв – СМИ
На одном из стрельбищ в Тбилиси прогремел взрыв – СМИ
Sputnik Грузия
По неподтвержденной информации, в результате взрыва есть пострадавшие 07.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-07T12:41+0400
2024-04-07T12:41+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Взрыв произошел на территории одного из стрельбищ в Тбилиси на улице Бочорма в воскресенье утром, сообщила телекомпания "Мтавари архи". На месте мобилизована полиция. По неподтвержденной информации, в результате взрыва есть пострадавшие. В Cети распространились кадры с клубами черного дыма вокруг стрельбища.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия
На одном из стрельбищ в Тбилиси прогремел взрыв – СМИ
12:41 07.04.2024 (обновлено: 13:06 07.04.2024)
По неподтвержденной информации, в результате взрыва есть пострадавшие
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Взрыв произошел на территории одного из стрельбищ в Тбилиси на улице Бочорма в воскресенье утром, сообщила телекомпания "Мтавари архи".
На месте мобилизована полиция. По неподтвержденной информации, в результате взрыва есть пострадавшие.
В Cети распространились кадры с клубами черного дыма вокруг стрельбища.