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Подорожает ли хлеб в Грузии? Ответ экспертов
Подорожает ли хлеб в Грузии? Ответ экспертов
Sputnik Грузия
Запасов пшеницы в стране есть на месяц, второй поток поставок прибудет через 2 недели, утверждают эксперты 07.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-07T09:01+0400
2024-04-07T09:01+0400
2024-04-07T09:01+0400
хлеб
леван силагава
малхаза долидзе
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Подорожания хлеба в Грузии не ожидается, нет в стране и дефицита пшеницы, заявляют эксперты в сфере хлебопеков и производителей пшеницы. В последнее время оппозиционные партии Грузии все чаще поднимают вопрос цен и их роста. В том числе среди прочего они обвинили власти в росте цен на хлеб. Между тем директор Ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава отметил, что у Грузии достаточные запасы муки и пшеницы. "В последние месяцы ситуация с ценами на пшеницу в стране стабильная. У нас достаточно большие запасы, так как пшеница и мука поступают стабильно. На месте также имеется определенное количество грузинской пшеницы, и стабильность сохраняется. Такая же ситуация и на мировом рынке", – сказал Силагава. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По его словам, основным поставщиком пшеницы в Грузию по-прежнему остается Россия, поскольку цена на российскую пшеницу во всем регионе низкая, а продукт легко транспортировать. По его словам, запасов пшеницы есть в Грузиии на месяц, второй поток поставок прибудет через 2 недели. Кроме того, заключаются новые контракты, добавил он. На сегодняшний день в Грузии минимальная стоимость хлеба состаляет 1 лари. В Грузии хлеб производят как крупные заводы, так и мелкие пекарни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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хлеб, леван силагава, малхаза долидзе, экономика, новости, грузия
хлеб, леван силагава, малхаза долидзе, экономика, новости, грузия
Подорожает ли хлеб в Грузии? Ответ экспертов
Запасов пшеницы в стране есть на месяц, второй поток поставок прибудет через 2 недели, утверждают эксперты
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Подорожания хлеба в Грузии не ожидается, нет в стране и дефицита пшеницы, заявляют эксперты в сфере хлебопеков и производителей пшеницы.
В последнее время оппозиционные партии Грузии все чаще поднимают вопрос цен и их роста. В том числе среди прочего они обвинили власти в росте цен на хлеб.
"Хлеб в Грузии не дорогой, цена на хлеб в Грузии самая низкая среди продуктов питания. И я считаю, что цена на хлеб на самом деле такая, какая и должна быть. Ни при каких обстоятельствах я ни с кем не соглашусь! Никаких изменений нет уже почти 4 года. Эта цена стабильна. Так что я бы посоветовал парламентариям, озвучившим неверные цифры, иногда заходить в магазин и покупать хлеб, чтобы узнать, сколько стоит хлеб в Грузии", – сказал глава Союза производителей хлеба Грузии Малхаз Долидзе.
Между тем директор Ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава отметил, что у Грузии достаточные запасы муки и пшеницы.
"В последние месяцы ситуация с ценами на пшеницу в стране стабильная. У нас достаточно большие запасы, так как пшеница и мука поступают стабильно. На месте также имеется определенное количество грузинской пшеницы, и стабильность сохраняется. Такая же ситуация и на мировом рынке", – сказал Силагава.
По его словам, основным поставщиком пшеницы в Грузию по-прежнему остается Россия, поскольку цена на российскую пшеницу во всем регионе низкая, а продукт легко транспортировать.
"Основным поставщиком пшеницы в Грузию является Россия, потому что у них самая низкая цена на пшеницу и они ближе всего к нам логистически. Пшеницу у РФ покупаем не только мы, но и Литва, и другие страны ЕС, всего до 130 стран", – сказал Силагава.
По его словам, запасов пшеницы есть в Грузиии на месяц, второй поток поставок прибудет через 2 недели.
Кроме того, заключаются новые контракты, добавил он. На сегодняшний день в Грузии минимальная стоимость хлеба состаляет 1 лари. В Грузии хлеб производят как крупные заводы, так и мелкие пекарни.