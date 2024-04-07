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Подорожает ли хлеб в Грузии? Ответ экспертов

Подорожает ли хлеб в Грузии? Ответ экспертов

Sputnik Грузия

Запасов пшеницы в стране есть на месяц, второй поток поставок прибудет через 2 недели, утверждают эксперты 07.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-07T09:01+0400

2024-04-07T09:01+0400

2024-04-07T09:01+0400

хлеб

леван силагава

малхаза долидзе

экономика

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Подорожания хлеба в Грузии не ожидается, нет в стране и дефицита пшеницы, заявляют эксперты в сфере хлебопеков и производителей пшеницы. В последнее время оппозиционные партии Грузии все чаще поднимают вопрос цен и их роста. В том числе среди прочего они обвинили власти в росте цен на хлеб. Между тем директор Ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава отметил, что у Грузии достаточные запасы муки и пшеницы. "В последние месяцы ситуация с ценами на пшеницу в стране стабильная. У нас достаточно большие запасы, так как пшеница и мука поступают стабильно. На месте также имеется определенное количество грузинской пшеницы, и стабильность сохраняется. Такая же ситуация и на мировом рынке", – сказал Силагава. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По его словам, основным поставщиком пшеницы в Грузию по-прежнему остается Россия, поскольку цена на российскую пшеницу во всем регионе низкая, а продукт легко транспортировать. По его словам, запасов пшеницы есть в Грузиии на месяц, второй поток поставок прибудет через 2 недели. Кроме того, заключаются новые контракты, добавил он. На сегодняшний день в Грузии минимальная стоимость хлеба состаляет 1 лари. В Грузии хлеб производят как крупные заводы, так и мелкие пекарни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

хлеб, леван силагава, малхаза долидзе, экономика, новости, грузия