https://sputnik-georgia.ru/20240407/pust-radost-tsarit-v-gruzii---ilia-ii-pozdravil-pastvu-s-blagovescheniem-287207380.html

"Пусть радость царит в Грузии" - Илиа II поздравил паству с Благовещением

"Пусть радость царит в Грузии" - Илиа II поздравил паству с Благовещением

Sputnik Грузия

По церковному календарю 7 апреля православные празднуют один из главных христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы 07.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-07T18:44+0400

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2024-04-07T19:00+0400

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благовещение пресвятой богородицы

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II во время проповеди в Сионском соборе поздравил паству с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, пожелав, чтобы в Грузии, как и во всем мире, царила радость. По церковному календарю 7 апреля православные празднуют один из главных христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. В церковный праздник Благовещения вспоминают, как архангел Гавриил явился Пресвятой Деве и сообщил, что ей предстоит родить Сына Божьего. "Поздравляю с праздником Благовещенья. Дай Бог, чтобы в Грузии царила радость. При встрече мы говорим "здравствуй", а должны говорить "возрадуйся", так было в старину. Пусть радость царит в Грузии и во всем мире. С нами Господь", - сказал Патриарх во время проповеди.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, религия , общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, благовещение пресвятой богородицы