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"Пусть радость царит в Грузии" - Илиа II поздравил паству с Благовещением
"Пусть радость царит в Грузии" - Илиа II поздравил паству с Благовещением
Sputnik Грузия
По церковному календарю 7 апреля православные празднуют один из главных христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы 07.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-07T18:44+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II во время проповеди в Сионском соборе поздравил паству с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, пожелав, чтобы в Грузии, как и во всем мире, царила радость. По церковному календарю 7 апреля православные празднуют один из главных христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. В церковный праздник Благовещения вспоминают, как архангел Гавриил явился Пресвятой Деве и сообщил, что ей предстоит родить Сына Божьего. "Поздравляю с праздником Благовещенья. Дай Бог, чтобы в Грузии царила радость. При встрече мы говорим "здравствуй", а должны говорить "возрадуйся", так было в старину. Пусть радость царит в Грузии и во всем мире. С нами Господь", - сказал Патриарх во время проповеди.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, религия , общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, благовещение пресвятой богородицы
грузия, новости, религия , общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, благовещение пресвятой богородицы
"Пусть радость царит в Грузии" - Илиа II поздравил паству с Благовещением
18:44 07.04.2024 (обновлено: 19:00 07.04.2024)
По церковному календарю 7 апреля православные празднуют один из главных христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II во время проповеди в Сионском соборе поздравил паству с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, пожелав, чтобы в Грузии, как и во всем мире, царила радость.
По церковному календарю 7 апреля православные празднуют один из главных христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. В церковный праздник Благовещения вспоминают, как архангел Гавриил явился Пресвятой Деве и сообщил, что ей предстоит родить Сына Божьего.
"Поздравляю с праздником Благовещенья. Дай Бог, чтобы в Грузии царила радость. При встрече мы говорим "здравствуй", а должны говорить "возрадуйся", так было в старину. Пусть радость царит в Грузии и во всем мире. С нами Господь", - сказал Патриарх во время проповеди.