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Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда в Грузию

Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда в Грузию

Sputnik Грузия

В настоящее время движение на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, открыто для всех видов автотранспорта 07.04.2024, Sputnik Грузия

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2024-04-07T09:58+0400

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мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Более 2,8 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за снегопада и высокой опасности схода лавин.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего с российской стороны въезда в Грузию в среду ночью ожидают 2 848 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, погода, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге