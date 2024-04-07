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Взрыв на стрельбище в Тбилиси – число погибших увеличилось
Взрыв на стрельбище в Тбилиси – число погибших увеличилось
Sputnik Грузия
В результате взрыва пострадавший получил серьезные ожоги, в том числе дыхательных путей 07.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-07T16:45+0400
2024-04-07T16:45+0400
2024-04-07T17:03+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Число погибших в результате взрыва на стрельбище Battleground на улице Бочорма (Исанский район) в Тбилиси увеличилось до трех человек, сообщили СМИ в клинике имени Хечинашвили. Информация о прогремевшем взрыве появилась в СМИ в полдень в воскресенье. Во время взрыва погибли двое человек и четверо были госпитализированы. Состояние одного из мужчин было критическим. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации СМИ, мужчина до 60 лет скончался в реанимации. В результате взрыва он получил серьезные ожоги, в том числе дыхательных путей. Еще трое пострадавших продолжают лечение в клинике. Их состояние расценивается как стабильное. Причины взрыва устанавливают специалисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, происшествия
Взрыв на стрельбище в Тбилиси – число погибших увеличилось
16:45 07.04.2024 (обновлено: 17:03 07.04.2024)
В результате взрыва пострадавший получил серьезные ожоги, в том числе дыхательных путей
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Число погибших в результате взрыва на стрельбище Battleground на улице Бочорма (Исанский район) в Тбилиси увеличилось до трех человек, сообщили СМИ в клинике имени Хечинашвили.
Информация о прогремевшем взрыве появилась в СМИ в полдень в воскресенье. Во время взрыва погибли двое человек и четверо были госпитализированы. Состояние одного из мужчин было критическим.
По информации СМИ, мужчина до 60 лет скончался в реанимации. В результате взрыва он получил серьезные ожоги, в том числе дыхательных путей.
Еще трое пострадавших продолжают лечение в клинике. Их состояние расценивается как стабильное.
Причины взрыва устанавливают специалисты.