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Взрыв на стрельбище в Тбилиси - погибли по меньшей мере двое человек

Взрыв на стрельбище в Тбилиси - погибли по меньшей мере двое человек

Sputnik Грузия

На данный момент на месте происшествия проводятся все необходимые следственные мероприятия 07.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-07T13:48+0400

2024-04-07T13:48+0400

2024-04-07T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Два человека погибли и четверо получили ранения в результате взрыва на стрельбище Battleground на улице Бочорма (Исанский район) в Тбилиси, сообщили в МВД. Информация о прогремевшем взрыве появилась в СМИ в полдень в воскресенье. Пострадавшие были доставлены в тбилисские клиники. После получения уведомления на место происшествия прибыли сотрудники соответствующих подразделений МВД - пожарные, представители патрульной и криминальной полиции. На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии