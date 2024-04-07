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Взрыв на стрельбище в Тбилиси - погибли по меньшей мере двое человек
Взрыв на стрельбище в Тбилиси - погибли по меньшей мере двое человек
Sputnik Грузия
На данный момент на месте происшествия проводятся все необходимые следственные мероприятия 07.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-07T13:48+0400
2024-04-07T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Два человека погибли и четверо получили ранения в результате взрыва на стрельбище Battleground на улице Бочорма (Исанский район) в Тбилиси, сообщили в МВД. Информация о прогремевшем взрыве появилась в СМИ в полдень в воскресенье. Пострадавшие были доставлены в тбилисские клиники. После получения уведомления на место происшествия прибыли сотрудники соответствующих подразделений МВД - пожарные, представители патрульной и криминальной полиции. На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Взрыв на стрельбище в Тбилиси - погибли по меньшей мере двое человек
На данный момент на месте происшествия проводятся все необходимые следственные мероприятия
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Два человека погибли и четверо получили ранения в результате взрыва на стрельбище Battleground на улице Бочорма (Исанский район) в Тбилиси, сообщили в МВД.
Информация о прогремевшем взрыве появилась в СМИ в полдень в воскресенье.
"По имеющейся на данном этапе информации, в результате взрыва, произошедшего на стрельбище магазина Battleground на улице Бочорма N12 в Тбилиси, погибли два гражданина и получили ранения четверо", - сообщили в ведомстве.
Пострадавшие были доставлены в тбилисские клиники.
После получения уведомления на место происшествия прибыли сотрудники соответствующих подразделений МВД - пожарные, представители патрульной и криминальной полиции.
На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия.