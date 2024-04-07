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Взрыв на стрельбище в Тбилиси – среди погибших и пострадавших сотрудники МВД

Взрыв на стрельбище в Тбилиси – среди погибших и пострадавших сотрудники МВД

Sputnik Грузия

На месте продолжают работать эксперты-криминалисты, саперы, сотрудники других профильных ведомств 07.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-07T19:38+0400

2024-04-07T19:38+0400

2024-04-07T20:00+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Один сотрудник МВД Грузии погиб и двое пострадали в результате взрыва на стрельбище Battleground на улице Бочорма в Исанском районе Тбилиси, сообщили в пресс-службе ведомства. Информация о прогремевшем взрыве появилась в СМИ в полдень в воскресенье. На месте взрыва погибли двое человек и четверо были госпитализированы. Один из пострадавших скончался в клинике. МВД выражает соболезнования семьям погибших. Ведется расследование взрыва по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее гибель двух и более человек". На месте продолжают работать эксперты-криминалисты, саперы, сотрудники других профильных ведомств и инженер-эксперт энергетического отделения Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. Ведется расследование по установлению причин взрыва.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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