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Взрыв на стрельбище в Тбилиси – среди погибших и пострадавших сотрудники МВД
Взрыв на стрельбище в Тбилиси – среди погибших и пострадавших сотрудники МВД
Sputnik Грузия
На месте продолжают работать эксперты-криминалисты, саперы, сотрудники других профильных ведомств 07.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-07T19:38+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Один сотрудник МВД Грузии погиб и двое пострадали в результате взрыва на стрельбище Battleground на улице Бочорма в Исанском районе Тбилиси, сообщили в пресс-службе ведомства. Информация о прогремевшем взрыве появилась в СМИ в полдень в воскресенье. На месте взрыва погибли двое человек и четверо были госпитализированы. Один из пострадавших скончался в клинике. МВД выражает соболезнования семьям погибших. Ведется расследование взрыва по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее гибель двух и более человек". На месте продолжают работать эксперты-криминалисты, саперы, сотрудники других профильных ведомств и инженер-эксперт энергетического отделения Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. Ведется расследование по установлению причин взрыва.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии
Взрыв на стрельбище в Тбилиси – среди погибших и пострадавших сотрудники МВД
19:38 07.04.2024 (обновлено: 20:00 07.04.2024)
На месте продолжают работать эксперты-криминалисты, саперы, сотрудники других профильных ведомств
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Один сотрудник МВД Грузии погиб и двое пострадали в результате взрыва на стрельбище Battleground на улице Бочорма в Исанском районе Тбилиси, сообщили в пресс-службе ведомства.
Информация о прогремевшем взрыве появилась в СМИ в полдень в воскресенье. На месте взрыва погибли двое человек и четверо были госпитализированы. Один из пострадавших скончался в клинике.
"Пожарные вывезли с места происшествия двоих погибших и четверых раненых, один из которых скончался в больнице. Один из погибших – сотрудник МВД. Двое из пострадавших – сотрудники МВД, один – сотрудник магазина Battleground", – сообщили в ведомстве.
МВД выражает соболезнования семьям погибших.
Ведется расследование взрыва по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее гибель двух и более человек".
На месте продолжают работать эксперты-криминалисты, саперы, сотрудники других профильных ведомств и инженер-эксперт энергетического отделения Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.
Ведется расследование по установлению причин взрыва.