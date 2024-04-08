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"Это как забыть в квартире включенный утюг" – депутат о визитах президента Грузии
"Это как забыть в квартире включенный утюг" – депутат о визитах президента Грузии
Sputnik Грузия
Отказ в визитах идет на благо как стране, так и самой Зурабишвили, считает депутат 08.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-08T17:52+0400
2024-04-08T17:52+0400
2024-04-08T17:52+0400
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"сила народа"
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Дать согласие на заграничные визиты президента Грузии Саломе Зурабишвили – это то же самое, что оставить дома включенным утюг или вручить ребенку спички, заявил лидер партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили СМИ. Правительство Грузии отказало президенту Саломе Зурабишвили в официальном визите в Литву с 10 по 12 апреля. Согласно Конституции осуществлять зарубежные визиты и проводить официальные встречи Зурабишвили может только с согласия правительства. В 2023 году нарушение Конституции президентом Грузии стало поводом для импичмента. Как отметил депутат, отказ в визитах идет на благо как стране, так и самой Зурабишвили. "Понятно, что ее не интересует Грузия, не болит. Но чем меньше ударов получит Грузия, а затем и формальный президент, тем лучше", – сказал Мачарашвили. Отношения власти и Зурабишвили Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день один лидеров "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия
"Это как забыть в квартире включенный утюг" – депутат о визитах президента Грузии
Отказ в визитах идет на благо как стране, так и самой Зурабишвили, считает депутат
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Дать согласие на заграничные визиты президента Грузии Саломе Зурабишвили – это то же самое, что оставить дома включенным утюг или вручить ребенку спички, заявил лидер партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили СМИ.
Правительство Грузии отказало президенту Саломе Зурабишвили в официальном визите в Литву с 10 по 12 апреля. Согласно Конституции осуществлять зарубежные визиты и проводить официальные встречи Зурабишвили может только с согласия правительства. В 2023 году нарушение Конституции президентом Грузии стало поводом для импичмента.
"Как ребенку нельзя давать в руки спички или оставлять включенным дома утюг, также нельзя отпускать президента за границу. Этот человек – взрывчатое вещество. Никто не знает, где взорвется и где навредит стране, и вы хотите, чтобы мы способствовали ей в этом", – заявил Мачарашвили.
Как отметил депутат, отказ в визитах идет на благо как стране, так и самой Зурабишвили.
"Понятно, что ее не интересует Грузия, не болит. Но чем меньше ударов получит Грузия, а затем и формальный президент, тем лучше", – сказал Мачарашвили.
Отношения власти и Зурабишвили
Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности.
Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.
После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.
Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца.
В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день один лидеров "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".