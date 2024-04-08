https://sputnik-georgia.ru/20240408/eto-kak-zabyt-v-kvartire-vklyuchennyy-utyug--deputat-o-vizitakh-prezidenta-gruzii-287217882.html

"Это как забыть в квартире включенный утюг" – депутат о визитах президента Грузии

"Это как забыть в квартире включенный утюг" – депутат о визитах президента Грузии

Sputnik Грузия

Отказ в визитах идет на благо как стране, так и самой Зурабишвили, считает депутат 08.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-08T17:52+0400

2024-04-08T17:52+0400

2024-04-08T17:52+0400

грузия

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саломе зурабишвили

гурам мачарашвили

ираклий кобахидзе

"сила народа"

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Дать согласие на заграничные визиты президента Грузии Саломе Зурабишвили – это то же самое, что оставить дома включенным утюг или вручить ребенку спички, заявил лидер партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили СМИ. Правительство Грузии отказало президенту Саломе Зурабишвили в официальном визите в Литву с 10 по 12 апреля. Согласно Конституции осуществлять зарубежные визиты и проводить официальные встречи Зурабишвили может только с согласия правительства. В 2023 году нарушение Конституции президентом Грузии стало поводом для импичмента. Как отметил депутат, отказ в визитах идет на благо как стране, так и самой Зурабишвили. "Понятно, что ее не интересует Грузия, не болит. Но чем меньше ударов получит Грузия, а затем и формальный президент, тем лучше", – сказал Мачарашвили. Отношения власти и Зурабишвили Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день один лидеров "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия