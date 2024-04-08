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Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка

Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка

Sputnik Грузия

Внешний долг Грузии за четвертый квартал 2023 года вырос на 800 миллионов долларов 08.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-08T09:01+0400

2024-04-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2023 года составил 24,2 миллиарда долларов, что составляет 79,2% к ВВП, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За четвертый квартал 2023 года общий внешний долг вырос на 800 миллионов долларов, в том числе на 367,2 миллиона долларов показатель вырос за счет операционных изменений, на 341,4 миллиона долларов – за счет изменений курса, на 59,6 миллиона долларов – за счет изменения цен, на 31,9 миллиона долларов – из-за других изменений.Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 7,3 миллиарда долларов, частных предприятий – 4,6 миллиарда долларов, долг между компаниями – 2,7 миллиарда долларов.Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 88,5%.Чистый долг Грузии на 31 декабря 2023 года составил 12,2 миллиарда долларов (40,1% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,2 млрд долларов (20,3% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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