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Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка
Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка
Sputnik Грузия
Внешний долг Грузии за четвертый квартал 2023 года вырос на 800 миллионов долларов 08.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2023 года составил 24,2 миллиарда долларов, что составляет 79,2% к ВВП, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За четвертый квартал 2023 года общий внешний долг вырос на 800 миллионов долларов, в том числе на 367,2 миллиона долларов показатель вырос за счет операционных изменений, на 341,4 миллиона долларов – за счет изменений курса, на 59,6 миллиона долларов – за счет изменения цен, на 31,9 миллиона долларов – из-за других изменений.Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 7,3 миллиарда долларов, частных предприятий – 4,6 миллиарда долларов, долг между компаниями – 2,7 миллиарда долларов.Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 88,5%.Чистый долг Грузии на 31 декабря 2023 года составил 12,2 миллиарда долларов (40,1% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,2 млрд долларов (20,3% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии, долг
экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии, долг
Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка
Внешний долг Грузии за четвертый квартал 2023 года вырос на 800 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2023 года составил 24,2 миллиарда долларов, что составляет 79,2% к ВВП, говорится на сайте Нацбанка Грузии.
За четвертый квартал 2023 года общий внешний долг вырос на 800 миллионов долларов, в том числе на 367,2 миллиона долларов показатель вырос за счет операционных изменений, на 341,4 миллиона долларов – за счет изменений курса, на 59,6 миллиона долларов – за счет изменения цен, на 31,9 миллиона долларов – из-за других изменений.
Из общего объема 11,2 миллиарда долларов приходится на долг государства (30,2% к ВВП), из которых 8,7 миллиарда долларов – долг правительства, 874,1 миллиона долларов – обязательства Нацбанка, 462,4 миллиона долларов и 1,2 миллиарда долларов – долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.
Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 7,3 миллиарда долларов, частных предприятий – 4,6 миллиарда долларов, долг между компаниями – 2,7 миллиарда долларов.
Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 88,5%.
Чистый долг Грузии на 31 декабря 2023 года составил 12,2 миллиарда долларов (40,1% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,2 млрд долларов (20,3% к ВВП).