https://sputnik-georgia.ru/20240408/kogda-v-tbilisi-nachnut-stroit-novyy-aeroport--otvet-vitse-premera-287226902.html

Когда в Тбилиси начнут строить новый аэропорт – ответ вице-премьера

Когда в Тбилиси начнут строить новый аэропорт – ответ вице-премьера

Sputnik Грузия

Планируется, что к концу 2028 года будет возможно осуществлять первые рейсы и полностью загрузить новый аэропорт 08.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-08T21:49+0400

2024-04-08T21:49+0400

2024-04-08T21:49+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Правительство Грузии планирует подготовить генплан проекта нового аэропорта в Тбилиси к концу 2025 года, после чего перейти к этапу строительства, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Правительство рассматривало два варианта: расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего аэродрома Вазиани. В итоге решение было принято в пользу последнего. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Наша задача к концу 2025 года иметь полноценный детальный план, который позволит нам перейти к этапу строительства. По нашему предположению это займет три года. К концу 2028 года мы сможем иметь современную, новую инфраструктуру, чтобы осуществлять первые рейсы и полностью загрузить этот аэропорт", – заявил Давиташвили. Что касается сроков реализации проекта, по информации Давиташвили, на данном этапе проводятся навигационные исследования, которые начались еще в середине 2023 года и завершатся в ближайшее время. После этого будет определена конфигурация новой взлетно-посадочной полосы, что является необходимой предпосылкой для того, как будет выглядеть будущий план развития аэропорта, то есть мастер-план. Министр экономики также сделал пояснение относительно вопроса управления аэропортом. По его информации, к этому процессу была привлечена международная консалтинговая компания, которая предложила анализ всех распространенных в мире моделей. "В наших условиях явно предпочтительнее несколько вариантов – государство сохраняет полный контроль и право собственности на аэропорт и привлекает управляющую компанию с профессиональным и эффективным опытом управления. Здесь, конечно, тоже будут определены соответствующие показатели эффективности, чтобы у владельца и оператора была правильная мотивация, и аэропорт был ориентирован на эффективность и прибыль", – сказал он. Решение о строительстве нового аэропорта в Тбилиси озвучил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Предположительная стоимость проекта – до 1,3 миллиарда долларов. По словам премьера, строительство нового аэропорта, вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта, имеет ряд преимуществ. В частности, предполагается, что новый аэропорт увеличит пассажиропоток до 19 миллионов человек с дальнейшей перспективой развития, в то время как расширение существующего аэропорта сможет увеличить пассажиропоток максимум до 15 миллионов человек, не имея при этом перспектив дальнейшего расширения. Зачем нужен новый аэропорт Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. На развитие аэропортов в Грузии Минэкономики выделило из бюджета на 2024 год 70 миллионов лари. Деньги будут направлены на развитие аэропортов Кутаиси, Телави и Вазиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, тбилиси, вазиани, авиасообщение в грузии, аэропорт