https://sputnik-georgia.ru/20240408/nalogovaya-amnistiya-s-fizlits-v-gruzii-spishut-zadolzhennosti-na-bolee-polmilliarda-lari-287213578.html

Налоговая амнистия: с физлиц в Грузии спишут задолженности на более полмиллиарда лари

Налоговая амнистия: с физлиц в Грузии спишут задолженности на более полмиллиарда лари

Sputnik Грузия

Налоговая амнистия затронет 145 тысяч граждан Грузии 08.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-08T13:16+0400

2024-04-08T13:16+0400

2024-04-08T13:16+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Со всех физических лиц, в том числе с индивидуальных предпринимателей, полностью будут списаны возникшие и неуплаченные до 1 января 2021 года признанные налоговые задолженности, включая начисленные на них пени, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как отметил глава грузинского правительства, решение о налоговой амнистии физических лиц было принято на заседании Экономического совета. Соответствующую инициативу подготовило министерство финансов Грузии. По информации премьера, налоговая амнистия затронет 145 тысяч граждан Грузии. "Соответственно, у 145 тысячи наших граждан будет возможность активно включиться в нашу экономическую жизнь, что, естественно, будет и на пользу экономическому развитию", – подчеркнул Кобахидзе. Всего, по словам премьера, после принятия законопроекта, с физических лиц полностью будет списана налоговая задолженность на сумму в размере 590 миллионов лари (более 220 миллионов долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, общество