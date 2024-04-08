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https://sputnik-georgia.ru/20240408/nalogovaya-amnistiya-s-fizlits-v-gruzii-spishut-zadolzhennosti-na-bolee-polmilliarda-lari-287213578.html
Налоговая амнистия: с физлиц в Грузии спишут задолженности на более полмиллиарда лари
Налоговая амнистия: с физлиц в Грузии спишут задолженности на более полмиллиарда лари
Sputnik Грузия
Налоговая амнистия затронет 145 тысяч граждан Грузии 08.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-08T13:16+0400
2024-04-08T13:16+0400
экономика
новости
грузия
ираклий кобахидзе
общество
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Со всех физических лиц, в том числе с индивидуальных предпринимателей, полностью будут списаны возникшие и неуплаченные до 1 января 2021 года признанные налоговые задолженности, включая начисленные на них пени, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Как отметил глава грузинского правительства, решение о налоговой амнистии физических лиц было принято на заседании Экономического совета. Соответствующую инициативу подготовило министерство финансов Грузии. По информации премьера, налоговая амнистия затронет 145 тысяч граждан Грузии. "Соответственно, у 145 тысячи наших граждан будет возможность активно включиться в нашу экономическую жизнь, что, естественно, будет и на пользу экономическому развитию", – подчеркнул Кобахидзе. Всего, по словам премьера, после принятия законопроекта, с физических лиц полностью будет списана налоговая задолженность на сумму в размере 590 миллионов лари (более 220 миллионов долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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экономика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, общество
экономика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, общество

Налоговая амнистия: с физлиц в Грузии спишут задолженности на более полмиллиарда лари

13:16 08.04.2024
© Government of GeorgiaПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2024
© Government of Georgia
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Налоговая амнистия затронет 145 тысяч граждан Грузии
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Со всех физических лиц, в том числе с индивидуальных предпринимателей, полностью будут списаны возникшие и неуплаченные до 1 января 2021 года признанные налоговые задолженности, включая начисленные на них пени, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
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Как отметил глава грузинского правительства, решение о налоговой амнистии физических лиц было принято на заседании Экономического совета. Соответствующую инициативу подготовило министерство финансов Грузии.

"В Грузии есть довольно много физических лиц, на которые начисляется налоговая задолженность и из-за этого они лишены возможности вести экономическую деятельность. Поэтому мы решили списать соответствующие задолженности", – сказал Кобахидзе на заседании правительства.

По информации премьера, налоговая амнистия затронет 145 тысяч граждан Грузии.
"Соответственно, у 145 тысячи наших граждан будет возможность активно включиться в нашу экономическую жизнь, что, естественно, будет и на пользу экономическому развитию", – подчеркнул Кобахидзе.
Всего, по словам премьера, после принятия законопроекта, с физических лиц полностью будет списана налоговая задолженность на сумму в размере 590 миллионов лари (более 220 миллионов долларов).
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