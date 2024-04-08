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Налоговая амнистия: с физлиц в Грузии спишут задолженности на более полмиллиарда лари
Налоговая амнистия: с физлиц в Грузии спишут задолженности на более полмиллиарда лари
Sputnik Грузия
Налоговая амнистия затронет 145 тысяч граждан Грузии 08.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-08T13:16+0400
2024-04-08T13:16+0400
2024-04-08T13:16+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Со всех физических лиц, в том числе с индивидуальных предпринимателей, полностью будут списаны возникшие и неуплаченные до 1 января 2021 года признанные налоговые задолженности, включая начисленные на них пени, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как отметил глава грузинского правительства, решение о налоговой амнистии физических лиц было принято на заседании Экономического совета. Соответствующую инициативу подготовило министерство финансов Грузии. По информации премьера, налоговая амнистия затронет 145 тысяч граждан Грузии. "Соответственно, у 145 тысячи наших граждан будет возможность активно включиться в нашу экономическую жизнь, что, естественно, будет и на пользу экономическому развитию", – подчеркнул Кобахидзе. Всего, по словам премьера, после принятия законопроекта, с физических лиц полностью будет списана налоговая задолженность на сумму в размере 590 миллионов лари (более 220 миллионов долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, общество
экономика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, общество
Налоговая амнистия: с физлиц в Грузии спишут задолженности на более полмиллиарда лари
Налоговая амнистия затронет 145 тысяч граждан Грузии
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Со всех физических лиц, в том числе с индивидуальных предпринимателей, полностью будут списаны возникшие и неуплаченные до 1 января 2021 года признанные налоговые задолженности, включая начисленные на них пени, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как отметил глава грузинского правительства, решение о налоговой амнистии физических лиц было принято на заседании Экономического совета. Соответствующую инициативу подготовило министерство финансов Грузии.
"В Грузии есть довольно много физических лиц, на которые начисляется налоговая задолженность и из-за этого они лишены возможности вести экономическую деятельность. Поэтому мы решили списать соответствующие задолженности", – сказал Кобахидзе на заседании правительства.
По информации премьера, налоговая амнистия затронет 145 тысяч граждан Грузии.
"Соответственно, у 145 тысячи наших граждан будет возможность активно включиться в нашу экономическую жизнь, что, естественно, будет и на пользу экономическому развитию", – подчеркнул Кобахидзе.
Всего, по словам премьера, после принятия законопроекта, с физических лиц полностью будет списана налоговая задолженность на сумму в размере 590 миллионов лари (более 220 миллионов долларов).