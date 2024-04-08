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Не хотят платить – эксперт о причине нехватки рабочей силы в Грузии
Не хотят платить – эксперт о причине нехватки рабочей силы в Грузии
Sputnik Грузия
Местный бизнес не хочет раскошеливаться на зарплаты и предпочитает привозить более дешевую рабочую силу из-за рубежа, в то время как жители Грузии покидают... 08.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-08T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Квалифицированные кадры активно покидают Грузию в поисках работы за границей, так как грузинские работодатели не хотят нормально платить, заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия в беседе со Sputnik Грузия. Проблема нехватка кадров на грузинском рынке труда остается острой. Согласно последнему исследованию, опубликованному бизнес-ассоциацией Грузии (БАГ), 67% грузинского бизнеса страдают от нехватки профессиональных кадров. В том числе нехватку специалистов и рабочей силы компании считают основными факторами, мешающими их бизнесу. В основном проблема фиксируется в секторах строительства и промышленности. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Те, кто являются профессионалами и считаются квалифицированными кадрами, покидают страну и ищут работу за рубежом, потому что в Грузии у них нет соответствующего оклада, чтобы они смогли нормально содержать себя и свои семьи. Грузинские работодатели не хотят платить нормальную зарплату, несмотря на успешность своего бизнеса", – заявил Шенгелия. По словам эксперта, например, в сфере строительства серьезный дефицит уже и разнорабочих, и компании привлекают более дешевую рабочую силу из-за границы. Именно поэтому, по мнению эксперта, число эмигрировавших из Грузии граждан растет ежегодно. Шенгелия отметил, что профессионалы своего дела уезжают, получают за границей от 2 до 2,5 тысячи евро, а если бы в Грузии они получали хотя бы вдвое меньше, они бы никуда не уехали. Именно поэтому, по мнению эксперта, число эмигрировавших из Грузии граждан растет ежегодно. Шенгелия отметил, что профессионалы своего дела уезжают, получают за границей от 2 до 2,5 тысячи евро, а если бы в Грузии они получали хотя бы вдвое меньше, они бы никуда не уехали. "Есть страны, Таджикистан, Китай, где у населения ежемесячная зарплата 200-300 долларов, и для них работа в Грузии приемлема. То есть хотят привозить иностранцев, чтобы на грузин не тратить более тысячи лари. Когда ты нанимаешь человека за тысячу лари, 600 лари ему нужно на себя, а на содержание семьи почти ничего не остается. В Грузии много семей, где лишь один кормилец", – отметил Шенгелия. Кроме того, в стране профобразование уступает получению высшего образования по таким популярным профессиям, как юристы, медики, экономисты и т. д. Шенгелия считает, что несмотря на некоторые шаги, которое власти делают в этом направлении в последнее время, проблема остается острой, и правительству нужно приложить еще больше усилий для ее решения. Развитие профобразования В правительстве Грузии ранее заявляли, что намерены решить вопрос с квалификацией путем реформы системы профессионального образования для его интегрирования в систему высшего и среднего образования. На сегодняшний день колледжи в Грузии обеспечивают лишь профессиональное образование и не являются альтернативой обучения в старших классах общеобразовательной школы. То есть государство вместе с частным сектором/работодателями будет инвестировать в профессиональное образование. От инициативы ожидают, что она будет способствовать подготовке кадров, соответствующих рыночному спросу, что существенно повысит уровень занятости. Со стороны государства это инновационный подход, предложенный частному сектору с учетом лучших мировых практик. Министерство образования и науки Грузии в рамках нового видения развития профессионального образования планирует обновить квалификации, определить отраслевые приоритеты и обновить модель финансирования профессионального образования. После того, как Грузия приняла новый закон "О профессиональном образовании" в 2018 году, в стране значительно развились разные направления профобразования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, экономика, ника шенгелия, образование в грузии
грузия, новости, общество, экономика, ника шенгелия, образование в грузии
Не хотят платить – эксперт о причине нехватки рабочей силы в Грузии
Местный бизнес не хочет раскошеливаться на зарплаты и предпочитает привозить более дешевую рабочую силу из-за рубежа, в то время как жители Грузии покидают родину в поисках нормального заработка, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Квалифицированные кадры активно покидают Грузию в поисках работы за границей, так как грузинские работодатели не хотят нормально платить, заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия в беседе со Sputnik Грузия.
Проблема нехватка кадров на грузинском рынке труда остается острой. Согласно последнему исследованию, опубликованному бизнес-ассоциацией Грузии (БАГ), 67% грузинского бизнеса страдают от нехватки профессиональных кадров. В том числе нехватку специалистов и рабочей силы компании считают основными факторами, мешающими их бизнесу. В основном проблема фиксируется в секторах строительства и промышленности.
"Те, кто являются профессионалами и считаются квалифицированными кадрами, покидают страну и ищут работу за рубежом, потому что в Грузии у них нет соответствующего оклада, чтобы они смогли нормально содержать себя и свои семьи. Грузинские работодатели не хотят платить нормальную зарплату, несмотря на успешность своего бизнеса", – заявил Шенгелия.
По словам эксперта, например, в сфере строительства серьезный дефицит уже и разнорабочих, и компании привлекают более дешевую рабочую силу из-за границы.
"Наш бизнес, в частности строительный, который очень высокодоходный, не хочет раскошеливаться на зарплаты, и предпочитает привозить более дешевую рабочую силу из-за рубежа, в то время как жители Грузии, наоборот, покидают родину в поисках нормального заработка. В других сферах происходит также", – сказал он.
Именно поэтому, по мнению эксперта, число эмигрировавших из Грузии граждан растет ежегодно. Шенгелия отметил, что профессионалы своего дела уезжают, получают за границей от 2 до 2,5 тысячи евро, а если бы в Грузии они получали хотя бы вдвое меньше, они бы никуда не уехали.
Именно поэтому, по мнению эксперта, число эмигрировавших из Грузии граждан растет ежегодно. Шенгелия отметил, что профессионалы своего дела уезжают, получают за границей от 2 до 2,5 тысячи евро, а если бы в Грузии они получали хотя бы вдвое меньше, они бы никуда не уехали.
"Есть страны, Таджикистан, Китай, где у населения ежемесячная зарплата 200-300 долларов, и для них работа в Грузии приемлема. То есть хотят привозить иностранцев, чтобы на грузин не тратить более тысячи лари. Когда ты нанимаешь человека за тысячу лари, 600 лари ему нужно на себя, а на содержание семьи почти ничего не остается. В Грузии много семей, где лишь один кормилец", – отметил Шенгелия.
Кроме того, в стране профобразование уступает получению высшего образования по таким популярным профессиям, как юристы, медики, экономисты и т. д.
Шенгелия считает, что несмотря на некоторые шаги, которое власти делают в этом направлении в последнее время, проблема остается острой, и правительству нужно приложить еще больше усилий для ее решения.
В правительстве Грузии ранее заявляли, что намерены решить вопрос с квалификацией путем реформы системы профессионального образования для его интегрирования в систему высшего и среднего образования.
На сегодняшний день колледжи в Грузии обеспечивают лишь профессиональное образование и не являются альтернативой обучения в старших классах общеобразовательной школы.
Одним из ключевых направлений нового видения развития профобразования в Грузии является реализация государством профессиональных образовательных программ совместно с представителями бизнес-сектора.
То есть государство вместе с частным сектором/работодателями будет инвестировать в профессиональное образование.
От инициативы ожидают, что она будет способствовать подготовке кадров, соответствующих рыночному спросу, что существенно повысит уровень занятости. Со стороны государства это инновационный подход, предложенный частному сектору с учетом лучших мировых практик.
Министерство образования и науки Грузии в рамках нового видения развития профессионального образования планирует обновить квалификации, определить отраслевые приоритеты и обновить модель финансирования профессионального образования.
После того, как Грузия приняла новый закон "О профессиональном образовании" в 2018 году, в стране значительно развились разные направления профобразования.