https://sputnik-georgia.ru/20240408/papuashvili-provel-vstrechi-s-glavami-obeikh-palat-parlamenta-uzbekistana-287229452.html

Папуашвили провел встречи с главами обеих палат парламента Узбекистана

Папуашвили провел встречи с главами обеих палат парламента Узбекистана

Sputnik Грузия

На встречах было отмечено, что страны будут углублять парламентские связи, в том числе на уровне комитетов и дружественных групп, а также тесно сотрудничать на... 08.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-08T22:53+0400

2024-04-08T22:53+0400

2024-04-08T22:53+0400

политика

новости

грузия

узбекистан

шалва папуашвили

парламент грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/08/287228948_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_3a234dde8c72378b7d732ea67cd016db.jpg

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обсудил в ходе встречи с председателями Нижней и Верхней палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинджоном Исмаиловым и Танзилой Нарбаевой, сообщает пресс-служба парламента Грузии. Папуашвили вместе с парламентской делегацией находится с официальным визитом в Узбекистане, где проводит встречи с представителями законодательной и исполнительной власти. В рамках Центрально-азиатского турне, грузинская делегация посетит также Туркменистан и Казахстан. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На встрече с председателем Нижней палаты Узбекистана Исмаиловым были подчеркнуты тесные политические и экономические связи между странами, в том числе в секторах торговли и энергетики, а также сотрудничество между законодательными органами. Стороны договорились, что на основе меморандума о сотрудничестве страны будут углублять парламентские связи, в том числе на уровне комитетов и дружественных групп, а также тесно сотрудничать на международных парламентских платформах. На встрече было отмечено, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Узбекистаном и выразили готовность углублять существующие отношения. В связи с этим был подчеркнут вопрос открытия посольства Республики Узбекистан в Грузии. В ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса (Верхняя палата) Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой стороны обсудили дружественные отношения между странами и направления сотрудничества. По словам Нарбаевой, грузинский и узбекский народы исторически уважают друг друга. Она отметила, что узбекская сторона положительно оценивает политику Грузии, ориентированную на мир. Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества между законодательными органами. В этой связи была отмечена роль визитов на высшем уровне. Узбекская сторона также выразила желание сотрудничать в региональной политике. Папуашвили подчеркнул растущую важность "Среднего коридора". По его словам, развитие транзитно-транспортного потенциала этого коридора отвечает интересам обеих стран. Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 29 лет в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

узбекистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, узбекистан, шалва папуашвили, парламент грузии