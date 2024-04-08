https://sputnik-georgia.ru/20240408/pochemu-v-gruzii-khotyat-prinyat-ob-inoagentakh---argumenty-premera-v-detalyakh-287219670.html

Почему в Грузии хотят принять закон об "иноагентах" – аргументы премьера в деталях

Почему в Грузии хотят принять закон об "иноагентах" – аргументы премьера в деталях

Sputnik Грузия

Распространяется ложная информация о том, что правительственным учреждениям и сейчас доступна информация о финансировании НПО, заявил премьер 08.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-08T15:55+0400

2024-04-08T15:55+0400

2024-04-08T16:04+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Принятие инициированного в парламенте законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" важно, так как общественность не располагает фактически никакой информацией об источниках финансирования неправительственных организаций, а государственным учреждениям доступно максимум 18% информации, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Важно, чтобы общество было полностью информировано обо всех этих вопросах, включая то, из каких источников и за что финансируются НПО, соответствующие средства массовой информации, и для этого принятие недавно инициированного законопроекта очень важно", – заявил Кобахидзе. По словам премьера, распространяется ложная информация о том, что правительству и правительственным учреждениям и сейчас доступна информация о финансировании НПО. В частности, по словам премьера, общая сумма, которая была указана без подробностей, составила 85,4 миллиона лари (порядка 32 миллионов долларов). "Это информация о том, что, по крайней мере, столько расходов понесли соответствующие НПО, но у нас нет никакой информации о цели и конкретных источниках этих средств. Отсюда у нас есть детальная информация только о 18%, то есть о 15,4 миллиона лари (более 5,7 млн долларов)", – отметил он. По словам Кобахидзе, можно с уверенностью сказать, что НПО потратили от 85 до как минимум 70 миллионов лари, не представляя никакой детальной информации, совершенно непрозрачно. Таким образом, по словам Кобахидзе, в целом ноль информации доступно для общественности, а максимум – 18% информации доступно непосредственно государственным учреждениям. Кроме того, по словам Кобахидзе, стоит также отметить, что значительная часть расходов вообще не показана министерству финансов. Сюда не входят, например, расходы на командировки, большая часть аренды офиса, покупки, совершенные без электронных счетов, что составляет довольно большой объем. Даже правительство не имеет абсолютно никакого доступа к информации о том, кто и на что финансировал соответствующие организации, отметил премьер. "Исходя из этого, деятельность НПО качественно непрозрачная, и общество не располагает информацией о том, кто и на что финансируется. Соответственно, была распространена ложная информация о том, что эти суммы полностью прозрачны, но факты показывают, что никакая прозрачность не обеспечена", – добавил он. При этом, как отметил премьер, выяснилось, что связанные с политическими партиями НПО Factcheck и "Детектор мифов" осуществляют цензуру в социальных сетях. За этими организациями стоят бывший замминистра иностранных дел Серги Капанадзе и Тамар Кинцурашвили, которая при прежней власти занимала пост директора Общественного вещателя Грузии. По словам премьера, интересно, что за этой цензурой среди оппонентов власти последовал "очень большой позитивный ажиотаж". "Это показывает почерк и показывает ценности, то есть непрозрачность и цензура – это Европа для этих людей, именно так это они представляют нам, а противоположные заявления – это то, что вы очень хорошо знаете", – сказал Кобахидзе. Непрозрачность, а также цензура абсолютно неприемлемы, подчеркнул глава грузинского правительства. "Мы считаем, что прозрачность и свобода слова – это ценности, которые должны быть определяющими в демократии, поэтому мы будем максимально защищать как один, так и другой принципы, обе ценности – это прозрачность и свобода слова", – заявил премьер-министр. Детали законопроекта Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: Иностранная сила – это: История провала инициативы Первая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект. Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций. Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение. В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, сша, европа, оон, законопроект об иноагентах