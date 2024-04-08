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Премьер Грузии поручил проконтролировать цены на авиабилеты в Германию к Евро 2024

Премьер Грузии поручил проконтролировать цены на авиабилеты в Германию к Евро 2024

Sputnik Грузия

Чем больше грузинских болельщиков посетят футбольные матчи, тем лучше для успеха команды, заявил Кобахидзе 08.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поручил Минэкономики обеспечить дополнительными авиарейсами и фиксированными пониженными ценами на билеты болельщиков сборной Грузии, которые поедут на чемпионат Европы по футболу в Германию, заявил премьер в начале заседания правительства. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых – 4:2. Сборная Грузии попала в группу F со сборными Турции, Португалии и Чехии. Продажа билетов на матчи начнется 15 апреля на официальных платформах УЕФА. По словам премьера, чем больше грузинских болельщиков посетят футбольные матчи, тем лучше для успеха команды. "Я уверен, что сборная может выйти из группы, и мы сделаем все возможное, чтобы способствовать этому", – добавил премьер. Как отметил Кобахидзе, авиакомпании воспользовались увеличением спроса и цены на билеты сразу же после выхода сборной на Евро увеличились в несколько раз. "Закон экономики гласит, что спрос определяет предложение, поэтому цены на билеты на самолет выросли", – подчеркнул Кобахидзе. С 1 апреля специально для болельщиков, желающих присутствовать на матчах сборной Грузии, авиакомпания Georgian Airways приступила к продаже авиабилетов на специальные прямые рейсы в города Германии. Цены на билеты были в несколько раз выше, чем обычно для этого времени года. Расписание матчей сборной Грузии: Сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро. На Евро 2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузии, Украины и Польши. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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