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США и ЕC толкают Грузию в Евразийский экономический союз

США и ЕC толкают Грузию в Евразийский экономический союз

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили... 08.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-08T14:01+0400

2024-04-08T14:01+0400

2024-04-08T14:01+0400

аналитика

грузия

сша

арно хидирбегишвили

нато

грузино-российские отношения

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колумнисты

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В ответ на решение властей Грузии вернуть в Парламент на рассмотрение отозванный год назад законопроект "Об иностранных агентах", США и Евросоюз выразили негодование и пригрозили денонсировать Хартию о стратегическом партнерстве США с Грузией и лишить ее статуса кандидата в ЕС.Почему США, ЕС и их агенты в Грузии – радикальная оппозиция и еще более радикальные неправительственные организации – называют этот законопроект "русским законом", хотя в США с 1938 года действует Закон о регистрации иностранных агентов – FARA? Почему даже задавать этот вопрос считается "российской пропагандой"? Почему местные иностранные агенты, которые за легализацию гомосексуализма и наркомании, даже не читали грузинский законопроект и американский закон, чтобы их сравнить, а американские и европейские политики, наверное, читали, но демонстрируют – что позволено Западу, не позволено Грузии?Страна или колония?Потому, что США и ЕС исторически имели колонии по всему миру и считают Грузию одной из таких колоний, а грузинский народ – людьми второго сорта, которые не могут иметь равные с американцами и европейцами права. Вот почему грузинскому народу нагло не отвечают на простой вопрос: почему Америке и странам Европы можно иметь Закон об инагентах, а Грузии – нет?Почему при покупке в магазинах нам дают чек, почему госчиновники обязаны заполнять имущественные декларации, почему предпринимательство и зарплата облагаются налогами, а неправительственные организации отказываются раз в год предоставлять информацию о финансировании? Ведь ничего другого грузинский вариант Закона об "инагентах" не предусматривает!Потому, что НПО – иностранные агенты получают, соответственно, расходуют гранты на подготовку госпереворота в Грузии, ведь путем выборов 26 октября сменить партию "Грузинская мечта", на 12-й год пребывания у власти вспомнившую о национальных ценностях, Запад и вышеуказанные западные агенты не смогут. НПО и оппозиция получают/расходуют гранты на антигрузинскую, антинародную, антиправославную пропаганду, на пропаганду гомосексуальных "ценностей" и "преимуществ" однополых браков, чтобы в Грузии были только публичные дома, казино, отели, рестораны для иностранцев и иностранные военные базы на Черном море.Какова истинная цена "ценностей"И вообще, кто и с какой целью ввел в наш повседневный лексикон слово "ценности"? Западные ценности или достоинство? Вот в чем вопрос. Цену имеют товар и продажные иностранные агенты, ценности, как мы знаем, находятся в банках, музеях и ломбардах, а традиционный грузин имеет достоинство. Если же речь о грузинской культуре и традициях, то они бесценны.Здесь кроется и другой обман: даже если Грузия не выполнит все условия для членства в ЕС и НАТО, ЕС и НАТО никогда не отстанут от Грузии – не примут к себе, но и не уйдут отсюда. В Грузии скоро будет больше иностранных военных, инструкторов, наблюдателей, институтов, фондов, экспертов, представительств, дипломатов, разведчиков и шпионов, чем грузин. Проект "Грузия" – рентабельный, в отличие от проекта "Украина". Вкладывая копейки, получаешь плацдарм на Южном Кавказе и Черном море, региональный и трансконтинентальный транспортный, логистический и энергетический хаб и коридор, и огромные запасы высококачественной пресной воды практически бесплатно.Что ждет Тбилиси в ближайшие дниНПО уверены, что опять устроят погром Парламента с "Коктейлями Молотова" и вынудят власть вновь отозвать законопроект об "иноагентах", как случилось 9 марта 2023 года.Оппозиция говорит, что этого мало – власть отзовет законопроект, а потом опять внесет, поэтому, мол, надо свергнуть эту власть.Власть почему-то медлит с арестом провокаторов, призывающих к госперевороту и гражданской войне, в том числе вооруженных бывших "силовиков" и офицеров Минобороны; власть публично не договаривает предложение "Если ЕС и НАТО нас не уважают и с нами не считаются, значит… значит Грузии не место в Евросоюзе и НАТО".Запад подарил миру расизм, инквизицию, нацизм, суд Линча, однополые браки и более 50 гендеров, к такому Западу стремится Грузия?!Грузинский народ наконец увидел истинное лицо Запада, который обращается с ним, как колонизатор – с дикими туземцами-аборигенами и грозится объявить санкции против Грузии, как только грузинский народ примет законы "Об иностранных агентах", "О запрете пропаганды гомосексуализма", накажет за то, что грузинская власть запретила иностранцам проверять грузинских судей и отказалась открыть "второй фронт" против России!После этого грузинский народ, естественно, обратит свой взор в другую сторону – в сторону Северного соседа, а власть, которая 12 лет пропагандировала "безальтернативный евроатлантический выбор", должна сначала исправить свою ошибку, в том числе удалить запись об этом в Конституции, а потом распрощаться с одиозными кадрами, не имеющими совести, чтобы самим уйти из политики достойно.В какую сторону смотреть Грузии?Спасибо США и Евросоюзу за то, что своими насилием над грузинской Конституцией и внешней политикой, грубым вмешательством во внутренние дела Грузии они лучше, чем любая "российская пропаганда" и "мягкая сила", подтолкнули ее к России, в Евразийский экономический союз! Еще раз, теперь уже с большей уверенностью, повторю свой прогноз, что дипломатические отношения Грузии и России скоро будут восстановлены, думаю, что это произойдет после парламентских выборов в Грузии и по времени совпадет с завершением спецоперации на Украине.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

сша

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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аналитика, грузия, сша, арно хидирбегишвили, нато, грузино-российские отношения, еаэс, колумнисты