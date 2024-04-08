https://sputnik-georgia.ru/20240408/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-8-do-14-aprelya-287210834.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 8 до 14 апреля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 8 до 14 апреля

Sputnik Грузия

Максимальная температура воздуха на этой неделе будет +23 градуса 08.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-08T18:50+0400

2024-04-08T18:50+0400

2024-04-08T18:50+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами ясную, местами в основном дождливую и облачную погоду. В понедельник, 8 апреля, в Тбилиси ожидается пасмурная и дождливая погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 13 градусов тепла. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:34. Во вторник, 9 апреля, в Тбилиси синоптики прогнозируют пасмурную погоду и легкий дождь. Восход солнца будет в 06:29. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 18 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:35. В среду, 10 апреля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода, хотя синоптики не обещают осадки. Восход солнца будет в 06:28. Минимальная температура воздуха ночью составит 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:36. В четверг, 11 апреля, в Тбилиси погода обещает быть облачной. Восход солнца будет в 06:26. Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов, а днем поднимется максимум до 19 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:37. В пятницу, 12 апреля, в Тбилиси погода прояснится. Синоптики обещают ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 06:24. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов, а днем прогреется до 23 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:38. В субботу, 13 апреля, синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду и местами небольшую облачность. Восход солнца будет в 06:23. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:39. В воскресенье, 14 апреля, в Тбилиси погода вновь ухудшится. Синоптики прогнозируют облачную погоду и осадки. Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов, днем воздух прогреется до 19 градусов тепла. Восход солнца будет в 06:21. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:40. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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