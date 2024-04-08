Ураза-Байрам 2024: обычаи и традиции мусульманского праздника
© photo: Sputnik / Evgeniy Epanchintsev/
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Ураза-Байрам – второй по важности мусульманский праздник, который проводят в честь окончания поста Рамадан, наступает в первый день месяца Шавваль
В большинстве мусульманских стран месяц Рамадан в 2024-м начался 10 марта с заходом солнца и завершится 9 апреля вечером. Как празднуют Ураза-Байрам и о традициях и обычаях мусульманского праздника, читайте в материале Sputnik Грузия.
Ураза-Байрам
Многие верующие ночь на праздник проводят в мечети, совершая дополнительную молитву "таравих". По Корану, сердце того, кто ночь перед праздником Ураза-Байрам проведет в молитве, не умрет в Судный день.
Мусульмане по традиции с утра надевают праздничную одежду и отправляются в мечеть на праздничную утреннюю молитву, а при встрече приветствуют друг друга фразой "Ид мубарак!", что означает "Благословенного праздника!"
© AP Photo / Ebrahim NorooziВерующая во время празднования Ид-аль-Фитра в Иране
Верующая во время празднования Ид-аль-Фитра в Иране
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
По традиции после вознесения ритуальной молитвы в мечети, верующие идут к усыпальницам мусульманских святых и на погост, чтобы помянуть усопших родственников. Семьи, в которых кто-либо из родственников умер в течение последнего года, приглашают за поминальный стол муллу, а также всех родных и близких.
В Ураза-Байрам правоверные, по обычаю, желают принятия Всевышним поста, а также выплачивают обязательный закят аль-фитр – "подаяние разговения".
По уже устоявшейся традиции в праздник обычно принимают гостей и сами ходят в гости, помогают неимущим и ухаживают за стариками.
Традиции и обычаи
К Ураза-Байрам, по обычаю, начинают готовиться за несколько дней до наступления праздника – убирают в доме, во дворе и в хлеву, а также чистят и моют домашний скот. Есть традиция обновлять и украшать к Ураза-Байрам свои дома.
Работать в большинстве мусульманских стран в Ураза-Байрам нельзя, поэтому в период праздника все магазины, учебные заведения и другие учреждения закрыты.
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкПрямая трансляция праздничного вагаза в Галеевской мечети в Казани
Прямая трансляция праздничного вагаза в Галеевской мечети в Казани
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid/
Правоверные отмечают праздник весело, с песнями и танцами, чтобы весь последующий год принес только радость и счастье.
В Ураза-Байрам в городах и селах устраивают веселые ярмарки с выступлениями циркачей, певцов и танцоров. Также сооружают качели для детей и молодежи, и разводят костры, через которые прыгают все желающие.
В домах по традиции накрывают богатые столы и потчуют гостей всевозможными вкусностями. Есть обычай приглашать соседей, представителей других религий на совместную трапезу.
Мусульмане в Ураза-Байрам радуют друг друга различными дарами, однако особое внимание уделяют детям, так как в исламе один из способов приблизиться к Аллаху – это порадовать малышей.
Большинство праздничных блюд готовят из баранины, а в качестве гарнира подают рис, картофель или кабачок. Готовят также различные супы или бульоны, несколько мясных, рыбных и овощных салатов.
Традиции праздничного застолья в каждой мусульманской стране свои. Например, в Средней Азии обязательным блюдом является плов с бараниной, в Татарстане пекут блины, а в Саудовской Аравии, по обычаю, с утра едят только свежие фрукты и восточные сладости.
Материал подготовлен на основе открытых источников