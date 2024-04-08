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Взрыв на стрельбище в Тбилиси – последняя информация о пострадавших
Взрыв на стрельбище в Тбилиси – последняя информация о пострадавших
Sputnik Грузия
Ведется расследование по статье "Нарушение правил безопасности". Причины взрыва устанавливаются 08.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-08T14:44+0400
2024-04-08T14:44+0400
2024-04-08T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Пострадавший во время взрыва на стрельбище Battleground в Исанском районе Тбилиси 59-летний мужчина остается в реанимации в состоянии ожогового шока, рассказал директор ожогового центра Университетской клиники Гуга Кашибадзе. Информация о прогремевшем взрыве появилась в СМИ в полдень в воскресенье, 7 апреля. На месте взрыва погибли двое человек и четверо были госпитализированы. Во время ЧП пострадали трое сотрудников МВД Грузии, один из них позже скончался в клинике. Состояние еще двух мужчин также стабильное, они остаются в ожоговом отделении. Пострадавшим 30 и 39 лет. Ведется расследование по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее гибель двух и более человек". Причины взрыва устанавливаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, гуга кашибадзе, взрыв
происшествия, грузия, новости, тбилиси, гуга кашибадзе, взрыв
Взрыв на стрельбище в Тбилиси – последняя информация о пострадавших
Ведется расследование по статье "Нарушение правил безопасности". Причины взрыва устанавливаются
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Пострадавший во время взрыва на стрельбище Battleground в Исанском районе Тбилиси 59-летний мужчина остается в реанимации в состоянии ожогового шока, рассказал директор ожогового центра Университетской клиники Гуга Кашибадзе.
Информация о прогремевшем взрыве появилась в СМИ в полдень в воскресенье, 7 апреля. На месте взрыва погибли двое человек и четверо были госпитализированы. Во время ЧП пострадали трое сотрудников МВД Грузии, один из них позже скончался в клинике.
"Самый тяжелый пациент, мужчина 59 лет, по-прежнему находится в отделении реанимации в состоянии ожогового шока. Хотя его состояние на данном этапе стабильное", – сказал врач в эфире телекомпании "Рустави 2".
Состояние еще двух мужчин также стабильное, они остаются в ожоговом отделении. Пострадавшим 30 и 39 лет.
Ведется расследование по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее гибель двух и более человек".
Причины взрыва устанавливаются.