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Взрыв на стрельбище в Тбилиси – последняя информация о пострадавших

Взрыв на стрельбище в Тбилиси – последняя информация о пострадавших

Sputnik Грузия

Ведется расследование по статье "Нарушение правил безопасности". Причины взрыва устанавливаются 08.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-08T14:44+0400

2024-04-08T14:44+0400

2024-04-08T14:44+0400

происшествия

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гуга кашибадзе

взрыв

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Пострадавший во время взрыва на стрельбище Battleground в Исанском районе Тбилиси 59-летний мужчина остается в реанимации в состоянии ожогового шока, рассказал директор ожогового центра Университетской клиники Гуга Кашибадзе. Информация о прогремевшем взрыве появилась в СМИ в полдень в воскресенье, 7 апреля. На месте взрыва погибли двое человек и четверо были госпитализированы. Во время ЧП пострадали трое сотрудников МВД Грузии, один из них позже скончался в клинике. Состояние еще двух мужчин также стабильное, они остаются в ожоговом отделении. Пострадавшим 30 и 39 лет. Ведется расследование по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее гибель двух и более человек". Причины взрыва устанавливаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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