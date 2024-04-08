Законопроект об "иноагентах" не ограничивает деятельность НПО – глава Минфина Грузии
© Investigation Service of the Ministry of Finance of GeorgiaЛаша Хуцишвили
© Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia
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Законопроект также не предусматривает навешивания ярлыка агента, но чтобы понять это, нужно ознакомиться с содержанием законопроекта, заявил министр
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает лишь публикацию финансовой отчетности организаций и не подразумевает каких-либо ограничений в их деятельности, заявил глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили после заседания правительства.
Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы.
"Сам законопроект предусматривает только публикацию финансовой отчетности, соответственно, в целом публикация отчетности не может быть ограничением той или иной деятельности. Коммерческие организации также публикуют отчетности и поэтому у них действительно нет никаких ограничений или дискомфорта в этой части", – сказал Хуцишвили журналистам.
По его словам, законопроект также не предусматривает навешивания ярлыка агента, но чтобы понять это, нужно ознакомиться с содержанием законопроекта.
"В законопроекте о прозрачности речь не идет о навешивании ярлыка агента. Давайте выйдем за рамки заголовка и начнем говорить о содержании, посмотрим содержание законопроекта и есть ли такая статья, которая может помешать деятельности неправительственного сектора или СМИ, естественно, должна быть проведена дискуссия", – подчеркнул глава Минфина.
Детали законопроекта
Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.