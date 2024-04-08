https://sputnik-georgia.ru/20240408/zakonoproekt-ob-inoagentakh-ne-ogranichivaet-deyatelnost-npo--glava-minfina-gruzii-287224575.html

Законопроект об "иноагентах" не ограничивает деятельность НПО – глава Минфина Грузии

Законопроект об "иноагентах" не ограничивает деятельность НПО – глава Минфина Грузии

Sputnik Грузия

Законопроект также не предусматривает навешивания ярлыка агента, но чтобы понять это, нужно ознакомиться с содержанием законопроекта, заявил министр 08.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-08T20:05+0400

2024-04-08T20:05+0400

2024-04-08T20:05+0400

грузия

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национальное агентство публичного реестра

министерство финансов грузии

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает лишь публикацию финансовой отчетности организаций и не подразумевает каких-либо ограничений в их деятельности, заявил глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили после заседания правительства. Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы. По его словам, законопроект также не предусматривает навешивания ярлыка агента, но чтобы понять это, нужно ознакомиться с содержанием законопроекта. "В законопроекте о прозрачности речь не идет о навешивании ярлыка агента. Давайте выйдем за рамки заголовка и начнем говорить о содержании, посмотрим содержание законопроекта и есть ли такая статья, которая может помешать деятельности неправительственного сектора или СМИ, естественно, должна быть проведена дискуссия", – подчеркнул глава Минфина. Детали законопроекта Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, национальное агентство публичного реестра, министерство финансов грузии, законопроект об иноагентах