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США не подтвердили версию СМИ о "гаванском синдроме" – СГБ Грузии
США не подтвердили версию СМИ о "гаванском синдроме" – СГБ Грузии
Sputnik Грузия
Результаты журналистского расследования якобы о проблемах со здоровьем американских дипломатов в разных странах мира ранее опровергли в ЦРУ и Госдепе 09.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. США не подтвердили результаты журналистского расследования об "аномальном инциденте со здоровьем" американских дипломатов в ряде стран, включая Грузию, говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии.Согласно совместному расследованию нескольких западных СМИ, симптомы так называемого "гаванского синдрома" проявлялись у американских дипломатов в разных странах в разные годы. В расследовании упоминались такие страны, как Германия, Австрия, Польша, Грузия, Куба и другие. После распространения информации в СМИ, СГБ Грузии перепроверила факты и, согласно принятой международной практике, дождалось официального заявления страны-партнера, которого непосредственно касается этот вопрос.Оценка американской стороны журналистского расследования, по мнению СГБ, полностью удовлетворяет интересу общества и нет никакой необходимости доказывать безосновательность версии СМИ. "Жаль, что несмотря на исчерпывающие объяснения американских партнеров, в Грузии все же оказались отдельные политически ангажированные лица и СМИ, которые, как всегда, попытались использовать этот вопрос для спекуляций и дискредитации Службы государственной безопасности", – говорится в сообщении СГБ.СГБ подчеркнула, что на фоне возросших рисков в регионе, "безопасность Грузии защищена на максимальном уровне". Это, как отметила СГБ, проявляется в мирном сосуществовании в регионе в последние годы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сгб, госдепартамент сша, сша
США не подтвердили версию СМИ о "гаванском синдроме" – СГБ Грузии
12:24 09.04.2024 (обновлено: 13:37 09.04.2024)
Результаты журналистского расследования якобы о проблемах со здоровьем американских дипломатов в разных странах мира ранее опровергли в ЦРУ и Госдепе
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. США не подтвердили результаты журналистского расследования об "аномальном инциденте со здоровьем" американских дипломатов в ряде стран, включая Грузию, говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии.
Согласно совместному расследованию нескольких западных СМИ, симптомы так называемого "гаванского синдрома" проявлялись у американских дипломатов в разных странах в разные годы. В расследовании упоминались такие страны, как Германия, Австрия, Польша, Грузия, Куба и другие.
"Как известно обществу, такие компетентные ведомства, как Центральное разведывательное управление и Государственный департамент США сами поставили под сомнение достоверность предложенных результатов журналистского расследования и не подтвердили наличие обнародованных журналистами фактов не только в Грузии в 2021 году, но и в разные годы в разных странах мира, включая Германию, Австрию, Польшу, Кубу и другие", – говорится в сообщении СГБ.
После распространения информации в СМИ, СГБ Грузии перепроверила факты и, согласно принятой международной практике, дождалось официального заявления страны-партнера, которого непосредственно касается этот вопрос.
Оценка американской стороны журналистского расследования, по мнению СГБ, полностью удовлетворяет интересу общества и нет никакой необходимости доказывать безосновательность версии СМИ.
"Жаль, что несмотря на исчерпывающие объяснения американских партнеров, в Грузии все же оказались отдельные политически ангажированные лица и СМИ, которые, как всегда, попытались использовать этот вопрос для спекуляций и дискредитации Службы государственной безопасности", – говорится в сообщении СГБ.
СГБ подчеркнула, что на фоне возросших рисков в регионе, "безопасность Грузии защищена на максимальном уровне". Это, как отметила СГБ, проявляется в мирном сосуществовании в регионе в последние годы.