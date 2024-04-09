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США не подтвердили версию СМИ о "гаванском синдроме" – СГБ Грузии

США не подтвердили версию СМИ о "гаванском синдроме" – СГБ Грузии

Sputnik Грузия

Результаты журналистского расследования якобы о проблемах со здоровьем американских дипломатов в разных странах мира ранее опровергли в ЦРУ и Госдепе 09.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-09T12:24+0400

2024-04-09T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. США не подтвердили результаты журналистского расследования об "аномальном инциденте со здоровьем" американских дипломатов в ряде стран, включая Грузию, говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии.Согласно совместному расследованию нескольких западных СМИ, симптомы так называемого "гаванского синдрома" проявлялись у американских дипломатов в разных странах в разные годы. В расследовании упоминались такие страны, как Германия, Австрия, Польша, Грузия, Куба и другие. После распространения информации в СМИ, СГБ Грузии перепроверила факты и, согласно принятой международной практике, дождалось официального заявления страны-партнера, которого непосредственно касается этот вопрос.Оценка американской стороны журналистского расследования, по мнению СГБ, полностью удовлетворяет интересу общества и нет никакой необходимости доказывать безосновательность версии СМИ. "Жаль, что несмотря на исчерпывающие объяснения американских партнеров, в Грузии все же оказались отдельные политически ангажированные лица и СМИ, которые, как всегда, попытались использовать этот вопрос для спекуляций и дискредитации Службы государственной безопасности", – говорится в сообщении СГБ.СГБ подчеркнула, что на фоне возросших рисков в регионе, "безопасность Грузии защищена на максимальном уровне". Это, как отметила СГБ, проявляется в мирном сосуществовании в регионе в последние годы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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