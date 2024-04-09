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Развитие "Среднего коридора" обсудили спикер парламента Грузии и президент Туркменистана

Развитие "Среднего коридора" обсудили спикер парламента Грузии и президент Туркменистана

Sputnik Грузия

По словам спикера, на встрече с президентом Туркменистана также говорили о сотрудничестве в сфере туризма и культуры 09.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-09T20:07+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудили перспективы развития международного транспортного маршрута "Средний коридор" на встрече в Ашхабаде, сообщили в пресс-службе парламента Грузии. Папуашвили вместе с парламентской делегацией находится с официальным визитом в Туркменистане, где проводит встречи с представителями законодательной и исполнительной власти. В рамках Центрально-азиатского турне грузинская делегация уже посетила Узбекистан, а впереди визит в Казахстан. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Мы говорили об отношениях между нашими странами, особенно о перспективах развития "Среднего коридора", – заявил Папуашвили. По словам спикера, на встрече с президентом Туркменистана также говорили о сотрудничестве в сфере туризма и культуры. Спикер парламента Грузии поблагодарил президента Туркменистана за решение установить памятник великому грузинскому поэту Шота Руставели в Ашхабаде. "Это, конечно, жест большого уважения к грузинской культуре и истории", – сказал Папуашвили. Председатель парламента Грузии также провел встречу с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым. Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между странами было установлено прямое авиасообщение. В августе 2023 года президент Сердар Бердымухамедов назначил Довлетмырата Сейитмаммедова новым послом Туркменистана в Грузии. Он заменил на посту Довлетмырата Муратова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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