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Развитие "Среднего коридора" обсудили спикер парламента Грузии и президент Туркменистана
Развитие "Среднего коридора" обсудили спикер парламента Грузии и президент Туркменистана
Sputnik Грузия
По словам спикера, на встрече с президентом Туркменистана также говорили о сотрудничестве в сфере туризма и культуры 09.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудили перспективы развития международного транспортного маршрута "Средний коридор" на встрече в Ашхабаде, сообщили в пресс-службе парламента Грузии. Папуашвили вместе с парламентской делегацией находится с официальным визитом в Туркменистане, где проводит встречи с представителями законодательной и исполнительной власти. В рамках Центрально-азиатского турне грузинская делегация уже посетила Узбекистан, а впереди визит в Казахстан. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Мы говорили об отношениях между нашими странами, особенно о перспективах развития "Среднего коридора", – заявил Папуашвили. По словам спикера, на встрече с президентом Туркменистана также говорили о сотрудничестве в сфере туризма и культуры. Спикер парламента Грузии поблагодарил президента Туркменистана за решение установить памятник великому грузинскому поэту Шота Руставели в Ашхабаде. "Это, конечно, жест большого уважения к грузинской культуре и истории", – сказал Папуашвили. Председатель парламента Грузии также провел встречу с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым. Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между странами было установлено прямое авиасообщение. В августе 2023 года президент Сердар Бердымухамедов назначил Довлетмырата Сейитмаммедова новым послом Туркменистана в Грузии. Он заменил на посту Довлетмырата Муратова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, туркменистан, ашхабад, шалва папуашвили
Развитие "Среднего коридора" обсудили спикер парламента Грузии и президент Туркменистана
По словам спикера, на встрече с президентом Туркменистана также говорили о сотрудничестве в сфере туризма и культуры
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудили перспективы развития международного транспортного маршрута "Средний коридор" на встрече в Ашхабаде, сообщили в пресс-службе парламента Грузии.
Папуашвили вместе с парламентской делегацией находится с официальным визитом в Туркменистане, где проводит встречи с представителями законодательной и исполнительной власти. В рамках Центрально-азиатского турне грузинская делегация уже посетила Узбекистан, а впереди визит в Казахстан.
"Мы говорили об отношениях между нашими странами, особенно о перспективах развития "Среднего коридора", – заявил Папуашвили.
Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день "Средний коридор" является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией.
По словам спикера, на встрече с президентом Туркменистана также говорили о сотрудничестве в сфере туризма и культуры.
"Мы также говорили о важности назначения прямого авиарейса между странами, чтобы стимулировать связи между государствами и народами, развивать туризм. Мы также говорили о культурном сотрудничестве, которое существует между нашими странами", – заявил Папуашвили.
Спикер парламента Грузии поблагодарил президента Туркменистана за решение установить памятник великому грузинскому поэту Шота Руставели в Ашхабаде.
"Это, конечно, жест большого уважения к грузинской культуре и истории", – сказал Папуашвили.
Председатель парламента Грузии также провел встречу с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.
Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между странами было установлено прямое авиасообщение.
В августе 2023 года президент Сердар Бердымухамедов назначил Довлетмырата Сейитмаммедова новым послом Туркменистана в Грузии. Он заменил на посту Довлетмырата Муратова.