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Символ победы и единства – глава парламента Грузии о 9 Апреля

Символ победы и единства – глава парламента Грузии о 9 Апреля

Sputnik Грузия

События 9 апреля заставляют задуматься, учат и предостерегает грузинский народ, отметил Шалва Папуашвили 09.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-09T13:28+0400

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грузия

новости

шалва папуашвили

звиад гамсахурдия

9 апреля

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Девятое апреля - одна из переломных дат в новейшей истории Грузии, которая навсегда останется символом победы и единства грузинского народа , написал председатель парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Грузии 9 апреля отмечают День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. Этот день воодушевляет своим единодушием и самоотверженностью, дерзновением и любовью, и вместе с этим он заставляет задуматься, учит и предостерегает грузинский народ, отметил глава парламента. Девятое апреля - день восстановления грузинской государственности, независимости, останется символом победы и единства в истории грузинского народа, днем "величайшего момента", подчеркнул глава законодательного органа. В результате разгона митинга погиб 21 человек, большинство из которых – женщины. Для расследования событий, происшедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов. День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа, будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года. Решение было принято на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости и выход Грузии из состава СССР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, шалва папуашвили, звиад гамсахурдия, 9 апреля